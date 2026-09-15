Megszólalt a nagybank: évekre beragadhatnak a magas kamatok

A Morgan Stanley felülvizsgálta kamatvárakozásait: az elemzőház idén két Fed-kamatemelést vár, szeptemberben és decemberben egyaránt 25-25 bázisponttal. A bank szerint a dezinfláció lassabb a vártnál, az energiaárak másodkörös hatásai és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási kereslet egyaránt a szigorítás mellett szólnak. Az euróövezetben szintén szigorúbb pályát vetítenek előre: decemberben újabb EKB-emelést várnak 2,75 százalékra, kamatcsökkentésre pedig legkorábban 2027 végén számítanak. A piacok már szinte teljesen beárazták a Kevin Warsh vezette Fed első kamatemelését az e heti ülésen.

A többi nagy Wall Street-i bankhoz csatlakozva a Morgan Stanley is szigorúbb kamatpályát vetített előre. Az elemzőház idén két Fed-kamatemeléssel és egy újabb EKB-lépéssel számol, mivel az inflációs nyomás nem enyhül a várt ütemben – számolt be a Reuters.

A befektetési bank hétfői elemzésében arra számít, hogy

a Fed a szeptember 15–16-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, majd decemberben egy újabb negyed százalékpontos emelés következik.

A Morgan Stanley szerint a dezinfláció "lassabb és kevésbé meggyőző" annál, mint amit a döntéshozók elfogadhatónak tartanának. Az energiaárak másodkörös hatásai, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási kereslet, valamint az átmenetileg magasabb semleges kamatszint egyaránt a szigorítás mellett szólnak.

Kevin Warsh, aki májusban vette át a Fed elnöki tisztét, mindeddig kerülte, hogy iránymutatást adjon a kamatok várható pályájáról. Az infláció azonban továbbra is a célérték felett alakul,

az olajárak meghaladják a hordónkénti 100 dollárt, a piacok pedig szinte teljes mértékben beárazták a kamatemelést.

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A befektetők így arra számítanak, hogy az e heti ülésen hozza meg Warsh elnöksége első kamatemelését.

Az euróövezetre vonatkozó előrejelzését is felülvizsgálta az elemzőház, decemberben újabb 25 bázispontos emelést vár az Európai Központi Banktól, ami 2,75 százalékra emelné a betéti rátát. A Morgan Stanley korábban még úgy látta, hogy a szigorítási ciklus véget ért, most azonban az ellenálló gazdasági növekedés és a magasabb energiaárak miatt megváltoztatta álláspontját.

Kamatcsökkentésre az elemzőház szerint legkorábban 2027 decemberében kerülhet sor.

Forrás: Reuters

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