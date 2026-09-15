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Méregdrágán repültek Szijjártóék: több milliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a külügy
Gazdaság

Méregdrágán repültek Szijjártóék: több milliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a külügy

Portfolio
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Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter kedd reggel Facebook-bejegyzésében közölte, hogy újabb feljelentést tett a Külügyminisztérium a tárcánál zajló belső átvilágítás eredményeként. A gyanú szerint a minisztérium korábbi vezetése alatt rendszerszerűen, a belső szabályzatokat megsértve és indokolatlanul drágán vettek igénybe magánrepülőket, valamint honvédségi különgépeket a diplomáciai utazásokhoz, amivel legalább 4 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhattak a költségvetésnek.

Orbán Anita videójában arról beszélt, hogy az átvilágítás adatai szerint a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2022-től vált általános gyakorlattá, hogy a miniszter és delegációja különgéppel utazzon külföldre. Bár a diplomáciai események száma és jellege nem változott,

a korábban menetrend szerinti járatokkal megoldott utakat egyre gyakrabban váltották ki bérelt magánrepülőkkel.

Mindez annak ellenére történt, hogy a minisztérium belső szabályzata nem is ismeri ezt az utazási formát, sőt alapelvként írja elő a takarékosságot.

A vizsgálat megállapította, hogy a 2022 és 2026 közötti időszakban

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a különgépes utak átlagosan 5,6-szor többe kerültek, mintha a delegációk menetrend szerinti járatok üzleti osztályán utaztak volna.

Ez a különbség még egy rendkívül óvatos becslés szerint is 4 milliárd forintos többletköltséget jelent, ráadásul ebben az összegben a honvédségi gépek használatának költségei még nem is szerepelnek.

Az átvizsgálás során nem találtuk nyomát annak, hogy az egyes utak előtt mérlegelték volna az olcsóbb utazási lehetőségeket

– mutatott rá a videóban Orbán Anita. Hozzátette, a feltárt tények a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját, valamint a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel.

A kirívó esetek között szerepel, hogy olyan közeli célpontokra is különgépet béreltek, mint Bécs, Pozsony vagy Belgrád, amelyek autóval vagy vonattal is néhány óra alatt elérhetők. Előfordult az is, hogy a gépbérlést csak az utazás előtti napon hagyták jóvá, egy alkalommal pedig a miniszter amerikai hazautazását kifejezetten a saját választási kampányprogramjához igazítva finanszírozták közpénzből bérelt repülővel.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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