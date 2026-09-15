Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!

A paksi krízis és az idei aszály után nehéz megkerülni a kérdést: hogyan lehet olyan energiaellátást kialakítani, amely szélsőséges körülmények között is biztos alapot ad a gazdaság működéséhez? A következő évek beruházásainál egyszerre kell mérlegelni a termelési képességet, a hálózati korlátokat, a finanszírozást és azt, hogy végül mennyibe kerül az áram a fogyasztóknak.

2025 januárjában brit–magyar nukleáris stratégiai együttműködést jelentettek be, amelynek egyik célja a kis moduláris reaktorok energiaellátási alkalmazásának elősegítése volt. Később az amerikai Westinghouse-szal való technológiai együttműködés lehetősége is megjelent, novemberben pedig az SMR-ek hazai telepítését előkészítő atomtörvény-módosítás tervezete is társadalmi egyeztetésre került.

A következő nagy kérdés az, hogyan lesz a technológiai érdeklődésből működő beruházási modell. A kérdés megválaszolása érdekében az őszi energetikai konferenciánkon

Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója „A kis moduláris reaktorok jövője Magyarországon” címmel tart előadást.

Az előadás kitér az európai és regionális kis moduláris reaktortechnológia kilátásaira– beleértve a Rolls-Royce SMR jelenlegi fejlesztési programjának állását is –, majd a figyelmet Magyarországra összpontosítjuk. Kiderül, milyen szerepet játszhatnának a magyar rendszerben, valamint arra, hogy az ilyen projektek hogyan finanszírozhatók.

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