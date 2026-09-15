25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
Gazdaság

Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A nyári energiakrízis után még nagyobb a tétje annak, milyen erőművekre és technológiákra épül Magyarország következő energiastratégiája. A napenergia, a tárolás és az újrainduló szélenergia mellett a kis moduláris reaktorok (SMR) is helyet követelnek a tervezésben: a hazai telepítés lehetőségéről már több nemzetközi egyeztetés és bejelentés született. De mi kell ahhoz, hogy az elképzelésekből finanszírozható, megépíthető beruházások legyenek? Az október 8-i Energy Investment Forumon a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója is előadást tart az SMR-ek magyarországi jövőjéről.

A paksi krízis és az idei aszály után nehéz megkerülni a kérdést: hogyan lehet olyan energiaellátást kialakítani, amely szélsőséges körülmények között is biztos alapot ad a gazdaság működéséhez? A következő évek beruházásainál egyszerre kell mérlegelni a termelési képességet, a hálózati korlátokat, a finanszírozást és azt, hogy végül mennyibe kerül az áram a fogyasztóknak.

2025 januárjában brit–magyar nukleáris stratégiai együttműködést jelentettek be, amelynek egyik célja a kis moduláris reaktorok energiaellátási alkalmazásának elősegítése volt. Később az amerikai Westinghouse-szal való technológiai együttműködés lehetősége is megjelent, novemberben pedig az SMR-ek hazai telepítését előkészítő atomtörvény-módosítás tervezete is társadalmi egyeztetésre került.

A következő nagy kérdés az, hogyan lesz a technológiai érdeklődésből működő beruházási modell. A kérdés megválaszolása érdekében az őszi energetikai konferenciánkon

Alexis Honner, a Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója „A kis moduláris reaktorok jövője Magyarországon” címmel tart előadást.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen

Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról

Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége

Az előadás kitér az európai és regionális kis moduláris reaktortechnológia kilátásaira– beleértve a Rolls-Royce SMR jelenlegi fejlesztési programjának állását is –, majd a figyelmet Magyarországra összpontosítjuk. Kiderül, milyen szerepet játszhatnának a magyar rendszerben, valamint arra, hogy az ilyen projektek hogyan finanszírozhatók.

Ne maradjon le erről az izgalmas témáról, regisztráljon még ma:

Energy Investment Forum 2026
Az energiaszektor csúcsvezetői egy helyen: stratégiai válaszok versenyképességről, beruházásokról, szabályozásról és az energetikai jövőjéről.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility