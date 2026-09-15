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MVM-ügyfelek, figyelem: nagyon sok fogyasztónak kell azonnal lépnie!
Gazdaság

MVM-ügyfelek, figyelem: nagyon sok fogyasztónak kell azonnal lépnie!

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Szeptember 17. és 30. között jelentős korlátozásokra kell számítani az MVM földgázos ügyintézésében: ebben az időszakban teljesen szünetel az online és mobilalkalmazásos ügyfélszolgálat, nem lesz elérhető a bankkártyás számlafizetés, emellett az előrefizetős gázórák feltöltése is nehezebbé válik. A szolgáltató arra kéri az ügyfeleket, hogy a halasztható teendőiket még a leállás előtt intézzék el.

A szeptember 21. és 29. közötti rendszerfejlesztés előkészületei miatt

az online ügyfélszolgálat és az MVM Next applikáció szeptember 17-én 9 órától szeptember 30-án 9 óráig nem lesz elérhető.

Ezzel párhuzamosan a telefonos és a személyes ügyintézés is korlátozottan működik majd, így a folyamatok a megszokottnál több időt vehetnek igénybe, egyes ügytípusoknál pedig egészen október elejéig tarthatnak a fennakadások.

A leállás alatt szünetel a szerződéskötés – beleértve a felhasználóváltozást, az új vagy meglévő fogyasztási helyek bekapcsolását és a kereskedőváltást –, a szerződéses adatok módosítása, valamint bizonyos műszaki munkák megrendelése is.

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A karbantartás a számlázást is érinti, így a földgázszámlák a megszokottnál később érkezhetnek meg a fogyasztókhoz. Az e-számlákat az érintett kéthetes időszakban nem lehet online bankkártyával kifizetni, ezeket egyedi banki átutalással kell rendezni. A papíralapú számlák befizetése átutalással, csekken vagy az iCsekk alkalmazáson keresztül továbbra is működik, azonban az ügyfélszolgálati irodákban nem lehet majd egyedi csekket kérni, valamint a pénztárakban bankkártyával fizetni. A csoportos beszedési megbízással rendelkező ügyfeleknek nincs külön teendőjük, a terheléseket az MVM szeptember 30. után automatikusan elindítja.

Azok a fogyasztók, akiknek a mérőállás-diktálási időszaka az átállás idejére esik, nem tudják rögzíteni az adataikat.

Számukra a szolgáltató becsült részszámlát állít ki, amelyet a következő havi diktálás alapján utólag korrigál.

Az éves, fényképes leolvasásban érintett lakossági ügyfelek külön értesítést kapnak az időpont módosításáról.

Különösen figyelniük kell az előrefizetős gázórát használóknak,

ugyanis a mérők feltöltése szeptember 17. és 30. között kizárólag az MVM személyes ügyfélszolgálatain, nyitvatartási időben lesz lehetséges.

Hétvégén, a postákon vagy a Lapker hálózatában nem lehet feltölteni az egyenleget, ezért a szolgáltató kéri, hogy az érintettek legkésőbb szeptember 16-ig megfelelő összeggel töltsék fel a gázórákat.

A tartozás miatt kikapcsolt felhasználóknak ajánlott a hátralékukat még a leállás előtt, a kapott tájékoztatás alapján rendezniük. A versenypiaci ügyfeleknek pedig a rövid távú kapacitásigényeiket legkésőbb szeptember 17-én 9 óráig kell elküldeniük a szolgáltató részére. A rendszerátállással kapcsolatos részletes és frissülő információk az MVM hivatalos weboldalán érhetők el.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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