Nem is sejti, mi mindent látnak a műholdak a termőföldeken: így alakul át a mezőgazdaság

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Egy mezőgazdasági tábla a valóságban sosem egységes, hiszen a talaj minősége, nedvességtartalma, tápanyag-ellátottsága és a növényzet állapota területenként eltérő. A precíziós gazdálkodás lényege, hogy

a teljes terület egyöntetű művelése helyett a tábla egyes részei a tényleges szükségleteikhez igazodó, differenciált kezelést kapnak.

Ehhez pontos helymeghatározásra és a terület állapotának részletes ismeretére van szükség, amit döntően az űrből származó adatok garantálnak. Ez az összefüggő rendszer teszi lehetővé, hogy kevesebb erőforrás, például kevesebb műtrágya vagy víz felhasználásával érjenek el stabilabb terméshozamot, miközben az űriparba fektetett közpénzek társadalmi hasznát is kézzelfoghatóvá teszi - áll az elemzésben.

A rendszer működtetéséhez többféle műholdas technológia összehangolt alkalmazására van szükség. A centiméteres pontosságú munkavégzést és a mezőgazdasági gépek automatikus kormányzását a műholdas navigáció és a földi korrekciós hálózatok garantálják. A növények egészségi állapotáról az optikai műholdak multispektrális érzékelői adnak képet, ugyanis a közeli infravörös tartomány vizsgálatával a növényeket ért stresszhatások már azelőtt azonosíthatók, hogy azok szabad szemmel láthatóvá válnának. A talaj nedvességtartalmát a felhőzeten is átlátó radaros műholdak, a növények aktuális párologtatását és vízigényét pedig a hőinfravörös szenzorok mérik fel. Mindezt a meteorológiai műholdak folyamatos légköri adatai egészítik ki, amelyek elengedhetetlenek az öntözés vagy a permetezés pontos időzítéséhez.

A nyers műholdas adat ugyanakkor önmagában nem jelent megoldást. A gazdálkodók feldolgozott szolgáltatásokat, például vegetációs térképeket, differenciált kijuttatási terveket és termésbecsléseket alkalmaznak.

A legnagyobb hozzáadott értéket az adatfúzió jelenti, amikor a műholdas, drónos, gépi és földi érzékelők információit mesterséges intelligencia segítségével együttesen elemzik.

A technológiának természetesen megvannak a korlátai, hiszen az optikai mintavételezést gátolja a felhőzet, a radaros mérések pontossága sűrű növényzet esetén romlik, a beavatkozások hatásait előre modellező digitális ikrek ("digital twins") pedig jelenleg még kutatási fázisban vannak. A műholdkép csupán a problémás zónákra mutat rá, a kiváltó okok pontos feltárása továbbra is a gazda és az agronómus helyszíni szaktudását igényli.

Magyarországon a technológia terjedése folyamatos, ám a Központi Statisztikai Hivatal 2023-as adatai rávilágítanak arra, hogy az eszközök ára továbbra is komoly belépési korlátot képez. Abban az évben a hazai mezőgazdasági üzemek mindössze 9,8 százaléka használt valamilyen precíziós megoldást, leginkább automata kormányzást és differenciált tápanyag-kijuttatást. A hazai fejlődésnek új lendületet adhat a tervek szerint az évtized végére kiépülő saját földmegfigyelő műholdflotta, amely stabil adatforrást biztosíthat az agrárszolgáltatások számára.

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