Novembertől jön a fájdalmas drágulás a magyar dohányboltokban, a kormány elárulta, mire megy a pénz

Magyarországon a dohányzás súlyos népegészségügyi problémát jelent, mivel évente 20-25 ezer ember hal meg a szövődményeiben, és tíz tüdőrákos esetből kilencért ez a káros szenvedély tehető felelőssé – írja "Az egészségügyre fordítja a kormány a dohánytermékek jövedékiadó-emeléséből származó bevételt" című közleményében a magyar kormány. Szintén komoly kihívást jelent a fiatalok érintettsége, hiszen a 15 évesek közel harmada használ e-cigarettát, a serdülők több mint negyede pedig rendszeresen fogyaszt hevített dohánytermékeket.
A magas megbetegedési arány jelentős anyagi terhet ró az ellátórendszerre, amit jól jelez, hogy a szakminisztérium adatai alapján a dohányzás közvetlen és közvetett egészségügyi költségei 2025-ben mintegy 1477 milliárd forintot tettek ki, ami a bruttó hazai termék (GDP) 1,7 százalékának felel meg.
Ezzel szemben a dohánytermékek után befizetett jövedéki adóból és általános forgalmi adóból (áfa) tavaly mindössze 775 milliárd forint folyt be az államkasszába.
Az aránytalanság mérséklése érdekében novembertől minden dohánytermék jövedéki adója emelkedik, termékkategóriánként azonban eltérő mértékben.
A cigaretta adója 15, a szivaroké 20, míg a finomra vágott fogyasztási dohányé 58 százalékkal nő.
Az eddig alacsonyabban adózó termékeket érintő nagyobb mértékű emelés célja a kategóriák közötti adókülönbségek csökkentése.
A fogyasztók a boltokban a cigaretta esetében nagyjából 5, a hevített termékeknél pedig mintegy 10 százalékos áremelkedésre számíthatnak, attól függően, hogy a gyártók a tehernövekedés mekkora részét hárítják át a vásárlókra.
A novemberi emelés a januári automatikus adómérték-korrekcióval kiegészülve várhatóan 90 milliárd forint pluszbevételt hoz a költségvetésnek, amelyet a dohányzással összefüggő, valamint egyéb betegségek kezelési költségeire fordítanak. A magasabb áraktól emellett a fogyasztás visszaszorulását is várják, ami hosszabb távon az állami egészségügyi kiadások csökkenését eredményezheti.
Fontos megemlíteni, hogy a jelenleg parlament előtt fekvő törvényjavaslat nem garantálja azt, hogy az adóemelésből származó pluszbevétel csak és kizárólag az egészségügyi kiadásokra menjen. A jelek szerint a kormány ezt az összeget (még) nem pántlikázta meg, és egyelőre nincs arról szó, hogy törvényileg vagy más úton dedikáltan az egészségügynek adná a kormány. Ha nem történik a plusz bevételi összeg megpántlikázása idén vagy jövőre, akkor az a központi költségvetésbe kerül, és közvetetten javítja a büdzsé helyzetét és ezen keresztül akár az egészségügyi kiadások finanszírozását. Érdemes lesz ezért azt figyelni, hogy a következő időszakban lesz-e törvényileg biztosított pántlikázás az egészségügy számára, ezt a lehetőséget Magyar Péter már felvetette a koncessziós díjak emelésének bejelentésekor.
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