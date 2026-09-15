Összeomlás szélén a magyar rendezvényszektor: milliárdokkal tartozik Balásy Gyula cége

A kifizetések elmaradása olyan kiemelt rendezvényeket érint, mint a májusi Tour de Hongrie, a budapesti Bajnokok Ligája-döntő, a június eleji MotoGP Magyar Nagydíj, valamint a női kézilabda BL négyes döntője.

Ezeknél az eseményeknél a fővállalkozó minden esetben az állami megbízásokat korábban éveken át uraló, az eddig Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event volt.

A dominó dőlése tavasszal kezdődött, amikor hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult a cégcsoport ellen, a bankszámláikat zárolták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig végrehajtást indított. Erre reagálva a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) júniusban azonnali hatállyal felmondta a vállalattal kötött 75 milliárd forintos keretszerződést.

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A Lounge miatt dőlő dominók miatt egyre súlyosabb likviditási problémákkal küzd a hazai rendezvényszektor: a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) adatai szerint

mintegy negyven tagvállalatnak legalább 3,5 milliárd forinttal tartozik a Lounge-csoport, miközben a teljes kintlévőség ennél jóval magasabb lehet, és több szereplő 100–150 millió forintos követelést tart nyilván.

A késedelmes fizetés különösen a kisebb cégeket hozza nehéz helyzetbe, amelyek saját alvállalkozóikat már kifizették, az elvégzett munkák után pedig az áfát is be kellett vallaniuk. A cégcsoporthoz tartozó Visual Europe Group a hírek szerint már megkezdte tartozásai rendezését, a Lounge Eventnél azonban továbbra sincs érdemi előrelépés. A vállalat ezt azzal magyarázza, hogy a beérkező pénzeket a hatósági inkasszó miatt a NAV azonnal leemeli a számlákról, miközben állításuk szerint az NRÜ sem fizette ki a július közepén lejárt, általuk vitathatatlanul teljesítettnek tekintett számlákat.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Balásy Gyula korábban lényegében felajánlotta cégeit az államnak, Magyar Péter miniszterelnök azonban jelezte, hogy a kormány nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, és az ügy rendezését a hatóságokra bízza, bár azóta volt arra jel, hogy mégis jöhet az államosítás.

Az NRÜ eközben hangsúlyozza, hogy az állammal fennálló jogvita nem mentesíti a Lounge Eventet az alvállalkozók kifizetése alól, ugyanakkor már dolgozik egy olyan jogi és pénzügyi konstrukción, amely lehetővé tenné az igazoltan teljesítő cégek közvetlen állami kifizetését. Ehhez előbb a szerződések részletes jogi és pénzügyi elszámolására, valamint a ténylegesen elvégzett munkák ellenőrzésére van szükség, miközben a Lounge szerint a korábbi kormányzati ígéretek ellenére eddig egyetlen alvállalkozó sem jutott közvetlenül pénzhez.

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