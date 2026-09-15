Összeomlás szélén a magyar rendezvényszektor: milliárdokkal tartozik Balásy Gyula cége

A kifizetések elmaradása olyan kiemelt rendezvényeket érint, mint a májusi Tour de Hongrie, a budapesti Bajnokok Ligája-döntő, a június eleji MotoGP Magyar Nagydíj, valamint a női kézilabda BL négyes döntője.
Ezeknél az eseményeknél a fővállalkozó minden esetben az állami megbízásokat korábban éveken át uraló, az eddig Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event volt.
A dominó dőlése tavasszal kezdődött, amikor hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult a cégcsoport ellen, a bankszámláikat zárolták, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig végrehajtást indított. Erre reagálva a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) júniusban azonnali hatállyal felmondta a vállalattal kötött 75 milliárd forintos keretszerződést.
A Lounge miatt dőlő dominók miatt egyre súlyosabb likviditási problémákkal küzd a hazai rendezvényszektor: a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (MaReSz) adatai szerint
mintegy negyven tagvállalatnak legalább 3,5 milliárd forinttal tartozik a Lounge-csoport, miközben a teljes kintlévőség ennél jóval magasabb lehet, és több szereplő 100–150 millió forintos követelést tart nyilván.
A késedelmes fizetés különösen a kisebb cégeket hozza nehéz helyzetbe, amelyek saját alvállalkozóikat már kifizették, az elvégzett munkák után pedig az áfát is be kellett vallaniuk. A cégcsoporthoz tartozó Visual Europe Group a hírek szerint már megkezdte tartozásai rendezését, a Lounge Eventnél azonban továbbra sincs érdemi előrelépés. A vállalat ezt azzal magyarázza, hogy a beérkező pénzeket a hatósági inkasszó miatt a NAV azonnal leemeli a számlákról, miközben állításuk szerint az NRÜ sem fizette ki a július közepén lejárt, általuk vitathatatlanul teljesítettnek tekintett számlákat.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Balásy Gyula korábban lényegében felajánlotta cégeit az államnak, Magyar Péter miniszterelnök azonban jelezte, hogy a kormány nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, és az ügy rendezését a hatóságokra bízza, bár azóta volt arra jel, hogy mégis jöhet az államosítás.
Az NRÜ eközben hangsúlyozza, hogy az állammal fennálló jogvita nem mentesíti a Lounge Eventet az alvállalkozók kifizetése alól, ugyanakkor már dolgozik egy olyan jogi és pénzügyi konstrukción, amely lehetővé tenné az igazoltan teljesítő cégek közvetlen állami kifizetését. Ehhez előbb a szerződések részletes jogi és pénzügyi elszámolására, valamint a ténylegesen elvégzett munkák ellenőrzésére van szükség, miközben a Lounge szerint a korábbi kormányzati ígéretek ellenére eddig egyetlen alvállalkozó sem jutott közvetlenül pénzhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!
A Rolls-Royce SMR üzletfejlesztési igazgatója tart előadást.
Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról
Scott Bessent fontos beszédet mondott a kongeresszusban.
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
Kína filléres AI-modelljei nagyon közel vannak már tudásban a legjobb amerikai csúcsmodellekhez
Egy elemzés szerint egyre közelebb kerülnek.
Szemfelnyitó grafikonokat mutatunk: ekkora bajban van Európa a fűtési szezon küszöbén
És mi a helyzet Magyarországgal?
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Bejelentette tőzsdére lépési szándékát az Altera
Több mint 2 milliárd dolláros kibocsátás jöhet.
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében
A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b
Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.
Nem lehet mindenkinek adni - de akkor kitől vegyen el a kormány?
A Tisza-kormány 7,5 százalékos hiányt örökölt, miközben egymást érik a béremelési igények, a választási ígéretek és az évtizedek óta halogatott állami beruházások. Meddig lehet várn
Káros és elítélendő a dízeltámogatás Zsiday Viktor szerint
Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett saját megoldásokra építve tudják sikeresen megtartani és ösztönözni munkatársaik
Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
Még nem biztos, hogy fellélegezhetünk.
Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Mi következik most?
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka
Miközben Amerika Afganisztánban és Irakban kötötte le az erejét, alapjaiban alakult át a világrend.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.