Rég várt bejelentést tett az állami egészségbiztosító, teljesen új szemlélet jön a gyógyításban

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) történetének első betegképviseleti fórumán a közvetlen párbeszéd elindítását és a betegek döntéshozatali szerepének erősítését tűzték ki célul. A részletekről Kaló Zoltán, a NEAK főigazgatója számolt be a szervezet közösségi oldalán.

A közel kétszáz fős rendezvényen az állami egészségbiztosító és a betegszervezetek közötti kapcsolat szorosabbra fűzését célozták meg. A fórumon elhangzottak szerint

az egészségbiztosítás működésének középpontjában a betegeknek kell állniuk,

amihez elengedhetetlen a valóban betegközpontú finanszírozás megteremtése. Ez azt jelenti, hogy a betegeket nem csupán tájékoztatni kell a döntésekről, hanem aktívan be is kell vonni őket azok előkészítésébe.

Az új szemlélet szerint az állami egészségbiztosító döntéseinél kulcskérdés lesz, hogy az egyes kezelések milyen valós értéket képviselnek a betegek számára. Ennek érdekében az egészségügyi technológiaértékeléseket betegközpontú szempontokkal egészítik ki. A jövőben nagyobb súllyal esik majd latba a betegek és családjaik életminősége, a háztartásokra nehezedő anyagi teher, valamint a beavatkozások egyéb élethelyzetekre – például a későbbi gyermekvállalásra – gyakorolt hatása - áll a NEAK tájékoztatójában.

"A betegek választásainak és preferenciáinak sokkal erősebben kell megjelenniük a rendszerben, hiszen jelenleg túl sokszor fordul elő, hogy a fejük felett hoznak döntéseket" – mutatott rá előadásában Kaló Zoltán főigazgató, aki a tervek között említette egy betegközpontú elektronikus ügyfélkezelő rendszer kialakítását is.

A párbeszéd és a strukturált együttműködés elősegítésére a NEAK kinevezte első betegképviseleti koordinátorát, Czinki Adriánát. Feladata, hogy összekötő kapocsként becsatornázza a különböző betegcsoportok tapasztalatait és problémáit a döntéshozatalba, miközben biztosítja a kétirányú információáramlást.

"A betegérdekek és a betegtapasztalatok becsatornázásának a döntéshozatal természetes, intézményesített részévé kell válnia" – fogalmazott Czinki Adriána, kiemelve, hogy a sikeres együttműködéshez a betegeknek is pontosan meg kell ismerniük az állami egészségbiztosító lehetőségeit és korlátait.

A fórumon a résztvevők számos gyakorlati javaslatot és kérdést fogalmaztak meg a finanszírozás, a betegutak, a gyógyászati segédeszközök és az akadálymentesítés területén.

Címlapkép forrása: NEAK Facebook-oldala