Szélerőművek a kert végében? Nemcsak áramot, pénzt is hozhatnak a helyieknek

A szélerőmű-telepítések hosszú évekig tartó magyarországi akadályoztatásának véget vető, augusztus 30-án kiírt pályázat egyik nagy újdonsága - magán a pályázat megjelenésén túl -, hogy akár 25%-os tulajdoni részesedés megszerzését lehetővé tevő vételi jogot biztosít a kormány egyedi határozatával kijelölt megújulóenergia-közösség vagy -közösségek részére a hálózati betáplálási jogosultság gyakorlását birtokló társaságban. A hazai energiaközösségek nagy részét magába foglaló Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli az új lehetőséget, mint amely erősítheti a szélerőművek helyi elfogadottságát, és segíthet a keletkező gazdasági és egyéb hasznok jelentős részének helyben tartásában. Ahhoz azonban, hogy a megújulóenergia-közösségek valóban nagy számban és érdemben élhessenek a lehetőséggel, álláspontjuk szerint további lényeges intézkedéseket kell még meghozni, és ha ezek kiszámíthatóságot biztosítanak, akkor megfelelő keretet adnak a beruházóknak is.

Az új szabályok értelmében a jogosult megújulóenergia-közösség egyoldalú nyilatkozattal, a fejlesztő további hozzájárulása nélkül szerezhet tulajdont a szélprojektben, a csatlakozási jogot megállapító határozat véglegessé válásától számított két éven belül. Az előírás a korábbi tervezet egyik legvitatottabb eleme helyett került be a végleges kiírásba, mely szerint a pályázati értékelés során pontot lehetett szerezni azzal, ha a pályázó önként vállalja azt, hogy az állam vagy az érintett önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal 30%-os tulajdoni részesedést szerezhet a projekttársaságban.

A megújulóenergia-közösségekkel kapcsolatos lényeges új részletről Éger Ákos, a januárban megalakult, a nyilvántartásba vett hazai energiaközösségek több, mint felét tömörítő Energiaközösségek Szövetsége Magyarország elnöke beszélt lapunknak.

A szervezet üdvözli a megújulóenergia-közösségek szélerőmű-beruházásokban való, "előremutató" tulajdonszerzési lehetőségét, ami nem meglepetés annak fényében, hogy