Szélerőművek a kert végében? Nemcsak áramot, pénzt is hozhatnak a helyieknek

Az új szabályok értelmében a jogosult megújulóenergia-közösség egyoldalú nyilatkozattal, a fejlesztő további hozzájárulása nélkül szerezhet tulajdont a szélprojektben, a csatlakozási jogot megállapító határozat véglegessé válásától számított két éven belül. Az előírás a korábbi tervezet egyik legvitatottabb eleme helyett került be a végleges kiírásba, mely szerint a pályázati értékelés során pontot lehetett szerezni azzal, ha a pályázó önként vállalja azt, hogy az állam vagy az érintett önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal 30%-os tulajdoni részesedést szerezhet a projekttársaságban.
A megújulóenergia-közösségekkel kapcsolatos lényeges új részletről Éger Ákos, a januárban megalakult, a nyilvántartásba vett hazai energiaközösségek több, mint felét tömörítő Energiaközösségek Szövetsége Magyarország elnöke beszélt lapunknak.
A szervezet üdvözli a megújulóenergia-közösségek szélerőmű-beruházásokban való, "előremutató" tulajdonszerzési lehetőségét, ami nem meglepetés annak fényében, hogy
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