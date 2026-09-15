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Teljesen elszállt az olaj ára Európában - Már a rekordot ostromolja
Gazdaság

Teljesen elszállt az olaj ára Európában - Már a rekordot ostromolja

Portfolio
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Az európai fizikai olajszállítmányok ára hordónként 130 dollár fölé ugrott, megközelítve az áprilisi rekordszintet, miután a közel-keleti konfliktus kiéleződése és a szaúdi export kiesése miatt a vevők alternatív forrásokat keresnek.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, Szaúd-Arábia törölte a szeptember végi európai szállítmányait, miután a múlt héten az East-West kőolajvezetéket ért támadás miatt fel kellett függesztenie a rakodást a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjében.

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A vevők emiatt az északi-tengeri nyersolaj felé fordultak, így a Forties típusú kőolaj ára az LSEG adatai szerint hordónként 136,75 dollárra szökött.

Ez már megközelíti az április 13-án, az iráni háború kitörésekor mért 147,37 dolláros történelmi csúcsot.

A Brent határidős jegyzése kedden 2,1 százalékkal, egészen 109,8 dollárig emelkedett.

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Az áremelkedést a szaúdi szállítások felfüggesztése mellett az is fűtötte, hogy

Líbia három olajmezőn is leállította a termelést, ami tovább fokozta az ellátási útvonalak tartós fennakadása miatti aggodalmakat.

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A fizikai szállítmányok ára magasabb a határidős jegyzéseknél, részben azért, mert ezek néhány héten belüli szállításra szólnak, míg a legközelebbi lejáratú Brent határidős kontraktus már novemberi teljesítésű.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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