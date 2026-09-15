Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen

Közleményben reagált Jellinek Dániel cége az őrizetbe vételre
Közleményben reagált az Indotek Group a vezérigazgató, Jellinek Dániel őrizetbe vételére. A Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt nyomozása során eddig három embert vettek őrizetbe bűnszövetségben elkövetett vesztegetés gyanújával, miközben az érintettek határozottan tagadják a vádakat - tudósított az Index. A cégcsoport szerint a mai intézkedés indokolatlan volt, álláspontjuk szerint Jellinek nem követett el bűncselekményt, és a vizsgálat nem érinti a vállalat zavartalan működését.
Orbán Balázshoz került Szekeres Pál EP-képviselői mandátuma
Kiadta az európai parlamenti képviselőségről lemondó Szekeres Pál mandátumát Orbán Balázsnak kedden a Nemzeti Választási Bizottság.
A 2024-es európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP listájának 6. helyéről mandátumhoz jutó Szekeres Pál szeptember 14-i hatállyal lemondott képviselői megbízatásáról. Ezt az Európai Parlament még aznapi ülésén tudomásul vette, és megállapította a képviselői hely megüresedését. Szekeres Pál azért mondott le az EP-képviselőségről, hogy átvehesse a magyar Országgyűlésben Lázár János lemondása miatt megüresedett mandátumot.
Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény szerint a mandátumhoz jutott képviselő megbízatásának megszűnése esetén azt a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a közös pártlistát állító jelölőszervezetek által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg. A közös listát állító jelölőszervezetek törvényes képviselői a lemondott képviselő helyére Orbán Balázst jelentették be, aki a Fidesz-KDNP EP-listájának 48. helyén szerepelt 2024-ben. Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi feltételeknek, az NVB kiadta a mandátumot Orbán Balázsnak, aki a határozat jogerőre emelkedését követően veheti át azt. Forrás: MTI
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
Hosszadalmas jogi eljárást követően a Fővárosi Törvényszék jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET). A döntéssel a szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásai után járó állami kiegészítő támogatásra, a közösség végső célja ugyanakkor a 2011 előtti jogállást biztosító, bevett egyházi státusz visszaszerzése.
Vitézy fontos bejelentést tett a Belgrád–Budapest vasútvonalról
Sikeresen lezárult a Budapest–Belgrád vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerének ellenőrzése, így október elején elindulhat a vonal teljes terheléses tesztje. Ez a lépés kulcsfontosságú az utasforgalom megindítása előtt, amelyről a próbaüzem értékelése után hoznak majd végleges döntést – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Három személyt letartóztattak a Volánbusz Zrt.-t érintő korrupciós ügyekkel kapcsolatban
Három embert őrizetbe vettek a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség kedden az MTI-vel.
Nők 40, nyugdíjkorhatár, 14. havi nyugdíj – Kimondta a szakértő, milyen reformokra van szükség Magyarországon
Bár az OECD a kiadások megfékezését és a nyugdíjrendszer szigorítását sürgeti, Farkas András nyugdíjszakértő szerint az aggodalom megalapozatlan, mivel Magyarország európai viszonylatban kifejezetten keveset költ az idősekre. A szakember úgy véli, a nyugdíjasok keresőkhöz viszonyított elszegényedésének megállításához az időseknek is részesedniük kellene a reálbér-növekedésből, a költségvetési hiányt pedig nem az ő kárukra kellene rendezni. A nyugdíjkorhatár várható élettartamhoz kötését elméletben támogatja, de úgy véli, a hazai életkilátások miatt ma még semmilyen korhatáremelés nem indokolt – írja a Pénzcentrum.
Házkutatást tart az NNI és a NAV az Országos Onkológiai Intézetben
Kedden délelőtt házkutatás miatt vonultak ki a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói az Országos Onkológiai Intézetbe – értesült a Telex több egymástól független forrásból.
Megkezdte munkáját a NAV új elnöke
2026. szeptember 15-én megkezdte munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökeként Rózsáné Sádt Mónika - jelentette be a NAV keddi közleményében.
Kármán András bejelentette a dízeltámogatás részleteit, valamint elárulta a jövedékiadó-emelés hátterét
A kormány havi 5 ezer forintos támogatást adna az év végéig a 150 lóerő alatti dízelautók tulajdonosainak, a mezőgazdasági termelők számára pedig átmenetileg teljesen visszaigényelhetővé tenné a gázolaj jövedéki adóját – ismertette Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben. A törvényjavaslat ettől független másik elemeként novembertől jelentősen emelkedne a dohánytermékek jövedéki adója, amitől a kormány mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt vár, és ezt az egészségügyi kiadások növelésére fordítaná.
Magyar Péter állítja: előállították Tiborcz István milliárdos magyar üzlettársát és az állami vagyonkezelő volt vezérét
Magyar Péter miniszterelnök értesülései szerint a nyomozók előállították Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját. Bár a kormányfő nem részletezte a pontos gyanúsítási helyzetet, de nevük a csaknem tízmilliárd forintos vagyoni hátrány gyanúja miatt vizsgált Volánbusz-üggyel összefüggésben merült fel, amelyben korábban nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként. Jellinek az Indotek Group alapítója, Tiborcz István üzleti partnere, akit korábban már két büntetőügyben is elítéltek. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg hivatalosan az előállítások tényét.
Jogvédők: jobban át kell írni a homofób törvényt
Az Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a TASZ szerint fontos előrelépést jelent a kormány hétfőn benyújtott törvényjavaslata, amely több ponton módosítaná a 2021-es, általuk homofóbnak és transzfóbnak nevezett úgynevezett gyermekvédelmi szabályozást.
A szervezetek úgy látják, hogy a javaslat több ponton követi az Európai Unió Bíróságának áprilisi döntését, és enyhítené az LMBTQI emberek egyenlőségét és alapjogait érintő korlátozásokat.
A jogvédők ugyanakkor hiányosnak tartják a tervezetet, és további módosításokat sürgetnek annak érdekében, hogy az uniós bírósági ítéletet teljes körűen végrehajtsák. Különösen azt kifogásolják, hogy továbbra is fennmaradhat a Pride-felvonulások korlátozásának jogi lehetősége, amit szerintük az Alaptörvény XVI. cikkének módosításával lehetne megszüntetni.
A négy szervezet azt is bírálta, hogy a kormány társadalmi egyeztetés nélkül nyújtotta be a törvényjavaslatot, ugyanakkor jelezték, hogy a parlamenti tárgyalás során még korrigálhatók a hiányosságok. Ennek érdekében saját módosító javaslataikat megküldik az illetékes országgyűlési bizottságok tagjainak, és szakmai egyeztetést is felajánlanak a döntéshozóknak.
Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba
Orbán Viktor, korábbi miniszterelnök a Hír TV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy nyomon fogják követik és nyilvánosságra hozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal (NVVH) dolgozóinak adatait, ugyanis szerinte "törvénytelen" eszközökkel működik az intézmény. Az RTL Híradó közlése szerint Magyar Péter miniszterelök fenyegetésnek nevezte a korábbi kormányfő szavait, Unger Anna, az NVVH elnöke pedig a tévének arról beszélt, hogy a hivatal a közvagyont és a dolgozóit is megvédi.
Hamvába halt a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk bojkottja, megválasztották az új alkotmánybírákat
Jelentősen átalakult az Alkotmánybíróság összetétele, miután az Országgyűlés öt új tagot választott a testületbe az Alaptörvény nyári módosítását követően. A szavazást a Fidesz-KDNP bojkottálta, miközben az új szabályok nemcsak a bírák mandátumának hosszát, hanem az Alkotmánybíróság elnökének megválasztását is átírták.
Magyar Péter egyből a Fidesz-KDNP-nek rontott az ügynökaktákról szóló törvény elfogadása után
A Tisza Párt kezdeményezésére az Országgyűlés megszavazta a korábbi állambiztonsági ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, amelyet csak az ellenzéki Fidesz-KDNP frakció nem támogatott – számolt be a döntésről Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében.
Lázár János büntetést kapott, magyarázkodik a volt miniszter
Bírságot szabott ki az erdészeti hatóság Lázár Jánosra, emellett arra kötelezte a korábbi minisztert, hogy bontsa el a saját erdejében az elmúlt évtizedben létesített utakat, fatárolót, raktárakat és irodát. Lázár Facebook-bejegyzésében közölte, hogy tizenhárommillió forintos büntetést kapott, és elismerte, hogy mulasztást követhetett el az engedélyek beszerzésének elmulasztásával, ugyanakkor azt állítja, hogy szándékos jogsértést vagy környezeti kárt nem okozott.
Légüres térben rúgta be a motort a Tisza Párt új ellenzéke, bejelentést tett az MMP
A Mindenki Magyarországa Néppárt (MMP) önállóan indul a 2029-es és a 2030-as választásokon, céljuk pedig egy stabil, 5–10 százalékos középpárt felépítése, jelentette be Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere az alig több mint száz napja hivatalba lépett Tisza-kormányt bár alapvetően támogatja, élesen bírálta is, hangsúlyozva, hogy a Fidesz leváltása nem elég, a régi, autoriter és populista politikai módszerekkel is szakítani kell, írta meg a Telex.
Több mint 30 éves adósságot törleszt a kormány a lusztrációnál – döntött a parlament
Az Országgyűlés mindössze 35 ellenzéki tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta az államszocialista korszak titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényt. A Magyar Péter vezette kormány ígérete szerint az 1956-os forradalom 70. évfordulójára megkezdődik a fennmaradt iratanyag érdemi megnyitása, a nem minősített adatok első köre pedig már október 22-től hozzáférhetővé válhat.
Lupkovics Beáta, Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke: a végrehajtó irodáknak önállónak kell maradniuk
Elkezdődött a Portfolio Követeléskezelési trendek 2026 konferencia: az esemény – a tavalyi jubileum után – immár tizenegyedik alkalommal hozza össze a hitelezés, jog, pénzügy és kockázatkezelés szereplőit. A rendezvény nyitóelőadásán Dr. Lupkovics Beáta, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke világossá tette: a végrehajtó irodáknak és a mögötte álló végrehajtási rendszernek önállónak kell maradnia, ahhoz, hogy hatékonyan tudjon működni, a komolyabb állami szerepvállalás viszont aránytalan terheket róna az államháztartásra. Ugyanakkor nem lehet elmenni a közbizalmi és működési kockázatok mellett, ezért reformokra mindenképp szükség van, de csak úgy, ha a végrehajtási rendszer nem gyengül meg, mert akkor a teljes jogrendszer és a jogállam is sérül. A nap folyamán szó lesz még a változó makrokörnyezetről, az új szabályozási és végrehajtási kihívásokról, a devizahiteles ügyek rendezéséről, valamint arról, hogyan alakítja át az AI, az automatizáció és az adatvezérelt döntéshozatal a behajtási és hitelgondozási gyakorlatot. Élőben közvetítünk!
Megindult a kormányzati átvilágítás, le is mondott az Orbán Viktor által alapított szervezet elnöke
Lemondott Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2013 óta hivatalban lévő elnöke, miután a kormányzati átvilágítás az intézmény működésében és tudományos tevékenységében is több problémát tárt fel. A távozást Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be, aki azt is közölte, hogy több problémát is feltárt a minisztériuma nem rég indított átvilágítása. Az intézetet nem szüntetik meg, de szervezeti és szakmai átalakítást hajtanak végre rajta, egyszerűbb struktúrát és hatékonyabb működést ígérve.
Orbán Anita: ez arra emlékeztetik Európát, hogy azonnali lépéseket kell tennünk a kiszámítható jövő érdekében
A felszín alatti vizek védelme kiemelt ügy, Magyarország legnagyobb kihívásai közé tartozik. A hidrogeológusok szakértelme és elkötelezettsége nélkülözhetetlen országunk vízbiztonságának fenntartásában
- mondta a külügyminiszter kedden Budapesten, a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége (IAH) 53. világkongresszusán mondott köszöntőjében az MTI szerint.
Orbán Anita kiemelte: az IAH 1976 után, tehát ötven év elteltével tért vissza Magyarországra.
„A kongresszus nagyon fontos tudományos esemény, különösen a közelmúltbeli szélsőséges időjárási események fényében, amelyek arra emlékeztetik Európát, hogy azonnali lépéseket kell tennünk a kiszámítható jövő érdekében. A felszín alatti vizek különösen nagy kincsünk, hiszen ivóvizünk 95 százaléka onnan származik” – hangsúlyozta a külügyminiszter.
A felszín alatti vizekkel foglalkozó kongresszust videóüzenetben köszöntötte Abou Amani, az UNESCO Víztudományi Osztályának igazgatója. A szeptember 18-ig tartó eseményre 75 országból mintegy kilencszáz kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezett.
Méregdrágán repültek Szijjártóék: több milliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a külügy
Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter kedd reggel Facebook-bejegyzésében közölte, hogy újabb feljelentést tett a Külügyminisztérium a tárcánál zajló belső átvilágítás eredményeként. A gyanú szerint a minisztérium korábbi vezetése alatt rendszerszerűen, a belső szabályzatokat megsértve és indokolatlanul drágán vettek igénybe magánrepülőket, valamint honvédségi különgépeket a diplomáciai utazásokhoz, amivel legalább 4 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhattak a költségvetésnek.
Lesújtó bizonyítvány érkezett az Orbán-kormány utolsó teljes évéről
Az International IDEA 2025-ös demokráciajelentése szerint Magyarország mind a négy vizsgált fő területen közepes teljesítményt nyújt, de a jogállamiság és a politikai-társadalmi részvétel terén kifejezetten gyenge a pozíciója. A legrosszabb eredményt a részvételi mutatóban érte el az ország, ahol mindössze a 125. helyen áll, míg a jogállamiságban az elmúlt egy évben is további visszacsúszás történt. A jelentés még az Orbán-kormány utolsó teljes évének állapotát rögzíti, így a 2026-os kormányváltás hatása egyelőre nem tükröződik az adatokban. A szervezet szerint a magyar demokratikus visszacsúszás megfordítása nemcsak a korábbi struktúrák lebontásától, hanem független intézmények létrehozásától és érdemi társadalmi egyeztetéstől is függ majd.
Összeomlás szélén a magyar rendezvényszektor: milliárdokkal tartozik Balásy Gyula cége
Hónapokkal a nagy tavaszi és kora nyári sportesemények után továbbra sem kapták meg a pénzüket a szervezésben részt vevő alvállalkozók, miután az állam júniusban bontotta fel a keretszerződést a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel. Bár a kormány korábban ígéretet tett a helyzet rendezésére, a cégcsoport ellen indult hatósági eljárások és az állammal fennálló elszámolási viták miatt többmilliárd forintos lánctartozás alakult ki a hazai rendezvénypiacon - írta meg a Telex.
Novembertől jön a fájdalmas drágulás a magyar dohányboltokban, a kormány elárulta, mire megy a pénz
2026. november 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, a belőle származó, várhatóan mintegy 90 milliárd forintos többletbevételt pedig az egészségügyi ellátásra fordítja az állam. A lépést az indokolja, hogy a dohányzás okozta egészségügyi kiadások jelentősen meghaladják az iparágból származó költségvetési bevételeket - közölte a magyar kormány.
Tisza-kormány: Magyar Péter beszéde nélkül esik egymásnak a parlament, jövedéki adóemelés jöhet
Mozgalmasan folytatódik a hét a magyar belpolitikában: a kormány több nagyobb horderejű intézkedést és vizsgálatot jelentett be hétfőn, miközben a politikai és gazdasági átmenet körüli feszültségek is ismét előtérbe kerültek. Közben a külpolitikai napirenden is fontos fejlemények történtek, különösen a magyar–német kapcsolatok és a következő hónapokra tervezett kormányzati lépések kapcsán. Kedden újra ülésezik a parlament, de Magyar Péter kormányfő ezúttal nem szólal fel napirend előtt.
Nagy bejelentést tett az agrárminiszter: komoly változás jön a magyar boltok polcain
Újra bevezeti a kormány a hazai élelmiszerek arányát mutató Polctükör-rendszert, miközben kiemelt célként határozta meg a magyar termékek részarányának növelését a boltokban és a közétkeztetésben – számolt be a kormányzati tervekről és a készülő új élelmiszer-stratégiáról egy Facebook-videóban számolt be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Eltávolították Schmidt Máriát a Terror Háza éléről, ideiglenesen bezár a múzeum
A kormány döntése nyomán megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása, az intézmény pedig ideiglenesen bezár a kiállítás tartalmi átvilágítása és a jogi háttér tisztázása idejére. A döntésről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter számolt be Facebook-bejegyzésében.
Tisza-kormány: Magyar Péter beszéde nélkül esik egymásnak a parlament, jövedéki adóemelés jöhet
Sűrű politikai nappal folytatódik a hét: Magyar Péter miniszterelnök első kormányfői rádióinterjújában több, hosszabb távra szóló politikai vállalást is tett hétfőn. A kormányfő 2030-ig új alkotmányt és választójogi törvényt ígért, széles társadalmi egyeztetést helyezett kilátásba, miközben a gyermekvédelmi rendszer átalakításáról, az örökbefogadási szabályok módosításáról, a családi pótlék későbbi emeléséről és a szociális dolgozók már ősszel megvalósuló, 20–25 százalékos béremeléséről is beszélt.
Magyar egyúttal reagált a Tiszán belüli konfliktusokról szóló hírekre is: azt mondta, továbbra is teljes a bizalma Radnai Márk alelnökben, és a belső vitát lezártnak tekinti.
Az új kormány működésének egyik hangsúlyos eleme hétfőn ismét az előző időszak beruházásainak és szerződéseinek felülvizsgálata volt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tettek az M6-os autópálya Dunaújváros és Érdi-tető közötti szakaszának korábbi szerződéstervezete miatt: az eredetileg 149 milliárd forintra becsült projektet a tárca szerint végül 44 milliárd forintból is meg lehet valósítani.
Közben folytatódik a Budavári Palotanegyed és a Nemzeti Hauszmann Program beruházásainak átvilágítása is, a minisztérium tájékoztatása alapján azonban egyelőre nincs szó az építkezések teljes leállításáról, de a Palota A szárnyánál felmondják a szerződést.
A gazdasági-politikai átmenet egyik legérdekesebb fejleménye Mészáros Lőrinc hétvégi megszólalása volt. A nagyvállalkozó a cégcsoport családi napján arról beszélt, hogy vállalatbirodalma stabil, az elmúlt öt hónapban nem volt szükség elbocsátásokra, és a hazai nagytőke védelmében készek együttműködni az új, Tisza vezette kormánnyal. Magyar Péter erre röviden reagált:
azt javasolta Mészárosnak, hogy inkább keressen ügyvédet.
A hétfői nap további személyi és szakpolitikai döntéseket is hozott: új főigazgatót kapott az Országos Mentőszolgálat, változott a Budapest Airport igazgatóságának vezetése, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig jelezte, hogy október elején elindulhat a műtéti várólisták csökkentését célzó program, amelyben magasabb díjazásért cserébe többletmunkát kérnének az egészségügyi dolgozóktól.
A kül- és gazdaságpolitikai fronton a magyar–német kapcsolatok kerültek előtérbe. Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalása után bejelentette, hogy már készítik elő Magyar Péter november 9–10-i berlini látogatását, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter német és magyar vállalatvezetőkkel egyeztetett a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítéséről. Dublinban eközben már a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus és a kohéziós politika jövője is napirendre került, az Országgyűlés illetékes bizottsága pedig öt alkotmánybíró-jelöltet választott ki.
Kedden ismét a parlament kerül a belpolitikai figyelem középpontjába:
az Országgyűlés plenáris ülése reggel 9 órakor kezdődik, Magyar Péter azonban ezúttal nem mond napirend előtti beszédet.
Délelőtt 10 órától a fővárosi önkormányzat foglalkoztatáspolitikai konferenciát tart, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester mond köszöntőt. A nap során várhatóan továbbra is meghatározó téma lesz a kormány első hónapjainak mérlege, az előző kormányzati időszak beruházásainak és szerződéseinek átvilágítása, valamint az őszre ígért egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézkedések részletezése.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Megtorpant a felzárkózás: visszaesett a felnőttkori tanulásban részt vevők aránya Magyarországon
Bár tízéves távlatban továbbra is jelentős az előrelépés, a legfrissebb Eurostat-adatok szerint 2025-ben csökkent a felnőttkori tanulásban részt vevő 25–64 éves magyarok aránya. Az uniós átlag eközben tovább emelkedett, így az elmúlt években látott hazai felzárkózási folyamat legalábbis megtorpant.
Röviden közölte Magyar Péter, mire számíthat Mészáros Lőrinc az új kormánytól
Azt javasolta Magyar Péter miniszterelnök Mészáros Lőrincnek, hogy keressen ügyvédet, miután a vállalkozó nyitottságát fejezte ki az új kormánnyal való együttműködésre.
Végre elárulta Mészáros Lőrinc, mi lesz hatalmas cégbirodalmával a Fidesz veresége után
Mészáros Lőrinc a cégcsoport szombati családi napján értékelte a tavaszi kormányváltást, és megnyugtatta munkatársait a vállalat stabilitásáról. A nagyvállalkozó jelezte, hogy a hazai nagytőke védelme érdekében készek együttműködni az új, Tisza Párt vezette kormánnyal, az elmúlt öt hónapban pedig senkit sem kellett elbocsátaniuk - közölte a Telex.
Mi lesz a Budai Várban zajló építkezésekkel? - Fontos választ küldött a minisztérium
Hamarosan lezárulhat a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata – közölte a Portfolio érdeklődésére a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM). Vagyis a piaci pletykákkal ellentétben egyelőre nincs szó az építkezések leállításáról, hamarosan új közbeszerzést írhatnak ki a folytatásra.
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Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
A szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásokra.
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Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
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Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon
Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al
Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet
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Adóztassuk meg a gyalogosokat, bicikliseket, tömegközlekedőket és benzinautósokat - ez a kormány új intézkedése. A magyar lakosság nagy része sajnos hajlamos valami rajta kívülállóként tek
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
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