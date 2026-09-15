Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen

Sűrű politikai nappal folytatódik a hét: Magyar Péter miniszterelnök első kormányfői rádióinterjújában több, hosszabb távra szóló politikai vállalást is tett hétfőn. A kormányfő 2030-ig új alkotmányt és választójogi törvényt ígért, széles társadalmi egyeztetést helyezett kilátásba, miközben a gyermekvédelmi rendszer átalakításáról, az örökbefogadási szabályok módosításáról, a családi pótlék későbbi emeléséről és a szociális dolgozók már ősszel megvalósuló, 20–25 százalékos béremeléséről is beszélt.

Magyar egyúttal reagált a Tiszán belüli konfliktusokról szóló hírekre is: azt mondta, továbbra is teljes a bizalma Radnai Márk alelnökben, és a belső vitát lezártnak tekinti.

Az új kormány működésének egyik hangsúlyos eleme hétfőn ismét az előző időszak beruházásainak és szerződéseinek felülvizsgálata volt. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tettek az M6-os autópálya Dunaújváros és Érdi-tető közötti szakaszának korábbi szerződéstervezete miatt: az eredetileg 149 milliárd forintra becsült projektet a tárca szerint végül 44 milliárd forintból is meg lehet valósítani.

Közben folytatódik a Budavári Palotanegyed és a Nemzeti Hauszmann Program beruházásainak átvilágítása is, a minisztérium tájékoztatása alapján azonban egyelőre nincs szó az építkezések teljes leállításáról, de a Palota A szárnyánál felmondják a szerződést.

A gazdasági-politikai átmenet egyik legérdekesebb fejleménye Mészáros Lőrinc hétvégi megszólalása volt. A nagyvállalkozó a cégcsoport családi napján arról beszélt, hogy vállalatbirodalma stabil, az elmúlt öt hónapban nem volt szükség elbocsátásokra, és a hazai nagytőke védelmében készek együttműködni az új, Tisza vezette kormánnyal. Magyar Péter erre röviden reagált:

azt javasolta Mészárosnak, hogy inkább keressen ügyvédet.

A hétfői nap további személyi és szakpolitikai döntéseket is hozott: új főigazgatót kapott az Országos Mentőszolgálat, változott a Budapest Airport igazgatóságának vezetése, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig jelezte, hogy október elején elindulhat a műtéti várólisták csökkentését célzó program, amelyben magasabb díjazásért cserébe többletmunkát kérnének az egészségügyi dolgozóktól.

A kül- és gazdaságpolitikai fronton a magyar–német kapcsolatok kerültek előtérbe. Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes Johann Wadephul német külügyminiszter budapesti tárgyalása után bejelentette, hogy már készítik elő Magyar Péter november 9–10-i berlini látogatását, miközben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter német és magyar vállalatvezetőkkel egyeztetett a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítéséről. Dublinban eközben már a 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus és a kohéziós politika jövője is napirendre került, az Országgyűlés illetékes bizottsága pedig öt alkotmánybíró-jelöltet választott ki.

Kedden ismét a parlament kerül a belpolitikai figyelem középpontjába:

az Országgyűlés plenáris ülése reggel 9 órakor kezdődik, Magyar Péter azonban ezúttal nem mond napirend előtti beszédet.

Délelőtt 10 órától a fővárosi önkormányzat foglalkoztatáspolitikai konferenciát tart, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester mond köszöntőt. A nap során várhatóan továbbra is meghatározó téma lesz a kormány első hónapjainak mérlege, az előző kormányzati időszak beruházásainak és szerződéseinek átvilágítása, valamint az őszre ígért egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézkedések részletezése.

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