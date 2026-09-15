Túl lehet az újabb mélyponton a német gazdaság

A német befektetői hangulat szeptemberben stabilizálódott, miközben a jelenlegi gazdasági helyzet megítélése jelentősen javult, derül ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből a Reuters szerint.

A ZEW konjunktúraindexe szeptemberben

34,7 pontra emelkedett az előző havi 34,2 pontról, elmaradva a Reuters által megkérdezett elemzők 40,0 pontos várakozásától.

Az intézet elnöke, Achim Wambach szerint a szakértők óvatosan optimisták a gazdaság fellendülésével kapcsolatban.

Ennél figyelemre méltóbb a jelenlegi gazdasági helyzetet mérő részindex alakulása, mivel a mutató mínusz 61,1 pontról mínusz 47,1 pontra ugrott, ami érdemi javulást jelez. A növekedést Wambach szerint továbbra is a költségvetési intézkedések hajtják, amelyeket az exportlendület is erősít.

Az intézetvezető ugyanakkor figyelmeztetett a jelentős kockázatokra, hiszen a folytatódó iráni háború miatti tartósan magas energiaárak, valamint a hibrid támadások okozta bizonytalanság komoly terhet rónak a gazdaságra.

Forrás: Reuters

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