Újabb nagyszabású labdarúgó-kupadöntőt rendeznek Budapesten

A HVG szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség korábban a 2028-as és a 2029-es finálé megrendezésére is pályázott. Az UEFA Végrehajtó Bizottsága a Szalonikiben tartott ülésén végül úgy határozott, hogy a korábbi időpontban a Juventus torinói stadionja, míg három év múlva a Puskás Aréna lesz a helyszín.

Magyarország így rövid időn belül már a harmadik nagyszabású európai kupadöntőjét rendezheti meg.

2023-ban az Európa-liga fináléját rendezték a magyar fővárosban, ahol a Sevilla szerezte meg a trófeát az AS Roma ellen, idén májusban pedig a Bajnokok Ligája döntője miatt figyelt a világ Budapestre. A tavaszi mérkőzésen az Arsenal és a Paris Saint-Germain csapott össze, a találkozót végül a párizsiak nyerték meg tizenegyespárbajban.

A tanácskozáson a többi európai kupasorozat közelgő döntőinek helyszíneit is kijelölték.

A legrangosabb sorozat, a Bajnokok Ligája fináléját jövőre Madridban,

2028-ban Münchenben,

2029-ben pedig a megújult barcelonai Camp Nouban rendezik meg.

Az Európa-liga utolsó összecsapását 2027-ben Frankfurtban, egy évvel később Bukarestben, majd Belgrádban bonyolítják le. A budapesti és a torinói rendezést megelőzően a Konferencia-liga jövő évi döntőjének az isztambuli Beşiktaş stadionja ad otthont.

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