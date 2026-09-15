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Újabb szomorú rekord: 2007 óta nem volt ilyen magas az amerikai 10 éves kötvényhozam
Gazdaság

Újabb szomorú rekord: 2007 óta nem volt ilyen magas az amerikai 10 éves kötvényhozam

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Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre, 5% fölé emelkedett. A hozamemelkedés mögött több tényező együttes hatása áll: a GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák, miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP-növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamatemelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat.

A tegnap nap folyamán az amerikai 10 éves államkötvény hozama 5% fölé emelkedett. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy kicsit feljebb kúszva ez egyben olyan hozamszinteket jelentsen, amelyre 2007 óta nem volt példa.

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10 éves amerikai államkötvény alakulása

A szomorú rekord mögött számos dolog együttesen húzódik meg:

  • Egyfelől a GDP közel 120%-át kitevő amerikai államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány egyre inkább zavarja a befektetőket. Ezt a hatalmas kötvénykínálatot a piac egyre nehezebben, illetve egyre magasabb hozam mellett hajlandó csak felszívni.
  • Donald Trump amerikai elnök minden lehetőséget megragad, hogy újabb költekezésről döntsön.
  • Az iráni háború miatt magas dízel és olajárak inflációs kockázatot jelentenek és az inflációs várakozások emelkedésén keresztül a kötvényhozamokat is emelik.
  • Azt sem szabad elfelejteni, hogy amerikai gazdaság továbbra is nagyon erős. A Fed modellje például a harmadik negyedévre 4,4%-os növekedést vár.
  • Ráadásul a piaci várakozások alapján jövő év végéig 4-5 kamatemelés jöhet, ami szintén felfelé tolja a hozamokat.

Ezek együttesen pedig egy folyamatosan felfelé ható nyomást gyakorolnak a kötvényhozamokra.

Ami különösen aggasztó, hogy jelenleg nincs olyan erő a rendszerben, ami érdemben fékezné a hozamok emelkedését.

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Ráadásul ezeket a folyamatokat nem csak önmagukban kell nézni. A magas hozamok szigorítják a pénzügyi kondíciókat, visszafogják a kamatérzékeny szektorokat, nyomást helyeznek a fogyasztóra is, összességében sérülékenyebbe teszik a gazdaságot és a részvénypiacokat is.

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