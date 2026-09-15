Újabb szomorú rekord: 2007 óta nem volt ilyen magas az amerikai 10 éves kötvényhozam

Az amerikai 10 éves államkötvény hozama 2007 óta nem látott szintre, 5% fölé emelkedett. A hozamemelkedés mögött több tényező együttes hatása áll: a GDP közel 120%-át elérő államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány, valamint Donald Trump elnök folyamatos költekezése egyre nehezebben felszívható kötvénykínálatot eredményez. Az inflációs kockázatokat az iráni háború miatti magas olajárak tovább fokozzák, miközben az amerikai gazdaság erős marad, a Fed modellje a harmadik negyedévre 4,4%-os GDP-növekedést jelez. A piaci várakozások szerint jövő év végéig 4-5 további kamatemelés is jöhet, ami szintén felfelé nyomja a hozamokat.

A tegnap nap folyamán az amerikai 10 éves államkötvény hozama 5% fölé emelkedett. Nem kellett sokat várni arra sem, hogy kicsit feljebb kúszva ez egyben olyan hozamszinteket jelentsen, amelyre 2007 óta nem volt példa.

10 éves amerikai államkötvény alakulása

A szomorú rekord mögött számos dolog együttesen húzódik meg:

Egyfelől a GDP közel 120%-át kitevő amerikai államadósság, az 5-6%-os költségvetési hiány egyre inkább zavarja a befektetőket. Ezt a hatalmas kötvénykínálatot a piac egyre nehezebben, illetve egyre magasabb hozam mellett hajlandó csak felszívni.

Donald Trump amerikai elnök minden lehetőséget megragad, hogy újabb költekezésről döntsön.

Az iráni háború miatt magas dízel és olajárak inflációs kockázatot jelentenek és az inflációs várakozások emelkedésén keresztül a kötvényhozamokat is emelik.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy amerikai gazdaság továbbra is nagyon erős. A Fed modellje például a harmadik negyedévre 4,4%-os növekedést vár.

Ráadásul a piaci várakozások alapján jövő év végéig 4-5 kamatemelés jöhet, ami szintén felfelé tolja a hozamokat.

Ezek együttesen pedig egy folyamatosan felfelé ható nyomást gyakorolnak a kötvényhozamokra.

Ami különösen aggasztó, hogy jelenleg nincs olyan erő a rendszerben, ami érdemben fékezné a hozamok emelkedését.

Ráadásul ezeket a folyamatokat nem csak önmagukban kell nézni. A magas hozamok szigorítják a pénzügyi kondíciókat, visszafogják a kamatérzékeny szektorokat, nyomást helyeznek a fogyasztóra is, összességében sérülékenyebbe teszik a gazdaságot és a részvénypiacokat is.

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