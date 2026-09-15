25°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége
Gazdaság

Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hosszadalmas jogi eljárást követően a Fővárosi Törvényszék jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET). A döntéssel a szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásai után járó állami kiegészítő támogatásra, a közösség végső célja ugyanakkor a 2011 előtti jogállást biztosító, bevett egyházi státusz visszaszerzése.

Az Iványi Gábor által vezetett közösség másfél évtizede veszítette el egyházi státuszát, a jogok visszaszerzéséért pedig éveken át tartó pereskedést folytatott. Bár 2022-ben egyszer már visszakapták a besorolást, az ügyészségi közbelépés és a hosszas bírósági eljárások miatt a folyamat elhúzódott. Végül idén júliusban megszületett az a pozitív elsőfokú határozat, amely ellen az ügyészség már nem nyújtott be fellebbezést,

így a döntés 2026. szeptember 7-én jogerőre emelkedett.

A MET közleményében köszönetet mondott támogatóinak, akik a korábbi kormányzati intézkedések ellenére adományaikkal segítették a szervezet fennmaradását.

A hatályos jogszabályok értelmében a bejegyzett egyházi státusz automatikusan biztosítja a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyó összegek után járó állami kiegészítést. A közösség számításai szerint az elmúlt három évben a visszaminősítés miatt mintegy kétmilliárd forintnyi forrástól estek el.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen

Milyen jövő vár a kis moduláris reaktorokra Magyarországon? Kiderül október 8-án az ősz egyik legjobban várt konferenciáján!

Megszólalt Trump embere az elszálló amerikai adósságról és kötvényhozamokról

A rendeződő viszonyok jeleként idén szeptemberben újra megnyithatta kapuit a közösséghez tartozó budapesti Wesley Kincsei Iskola.

Az intézmény augusztus végén kapta meg a működési engedélyt a kormányhivataltól, valamint Lannert Judit oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát. A szűkös felkészülési idő miatt a mostani tanévben egyelőre csak egyetlen, tíz sajátos nevelési igényű diákból álló első osztály indult el.

Címlapkép: A fotó forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Követeléskezelési trendek 2026

Követeléskezelési trendek 2026

2026. szeptember 15.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Váratlan tűzszünetet jelentett be Trump, hatalmas botrány robbant Ukrajnában - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Magyar Péter és az NVVH elnöke is reagált Orbán Viktor fenyegetésére: büntetőjogi lépéseket helyeztek kilátásba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility