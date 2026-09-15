Vége a másfél évtizedes harcnak, visszakapta egyházi státuszát Iványi Gábor Magyarországi Evangéliumi Testvérközössége

Hosszadalmas jogi eljárást követően a Fővárosi Törvényszék jogerősen ismét bejegyzett egyházként vette nyilvántartásba a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséget (MET). A döntéssel a szervezet újra jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1 százalékos felajánlásai után járó állami kiegészítő támogatásra, a közösség végső célja ugyanakkor a 2011 előtti jogállást biztosító, bevett egyházi státusz visszaszerzése.

Az Iványi Gábor által vezetett közösség másfél évtizede veszítette el egyházi státuszát, a jogok visszaszerzéséért pedig éveken át tartó pereskedést folytatott. Bár 2022-ben egyszer már visszakapták a besorolást, az ügyészségi közbelépés és a hosszas bírósági eljárások miatt a folyamat elhúzódott. Végül idén júliusban megszületett az a pozitív elsőfokú határozat, amely ellen az ügyészség már nem nyújtott be fellebbezést,

így a döntés 2026. szeptember 7-én jogerőre emelkedett.

A MET közleményében köszönetet mondott támogatóinak, akik a korábbi kormányzati intézkedések ellenére adományaikkal segítették a szervezet fennmaradását.

A hatályos jogszabályok értelmében a bejegyzett egyházi státusz automatikusan biztosítja a személyi jövedelemadó egy százalékából befolyó összegek után járó állami kiegészítést. A közösség számításai szerint az elmúlt három évben a visszaminősítés miatt mintegy kétmilliárd forintnyi forrástól estek el.

A rendeződő viszonyok jeleként idén szeptemberben újra megnyithatta kapuit a közösséghez tartozó budapesti Wesley Kincsei Iskola.

Az intézmény augusztus végén kapta meg a működési engedélyt a kormányhivataltól, valamint Lannert Judit oktatási miniszter egyetértő nyilatkozatát. A szűkös felkészülési idő miatt a mostani tanévben egyelőre csak egyetlen, tíz sajátos nevelési igényű diákból álló első osztály indult el.

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