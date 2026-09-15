Vészhelyzet a turizmusban, állami segítségért kiált a szakma

A nyár közepe óta fennálló rendkívüli helyzet a teljes magyar turisztikai értékláncot érinti. Az idei szezonban drasztikusan visszaesett a forgalom, ugyanis
az európai piacról érkező hajók több mint fele elmaradt, míg a tengerentúli utasok jelentős része lemondta az utat, vagy Budapest helyett egyenesen Bécsbe látogatott.
Ezzel a főváros nemcsak a kikötési díjaktól esik el, hanem elveszíti a sokat költő turisták szállodai vendégéjszakáit, az éttermi fogyasztást, a kulturális programok bevételeit, az idegenvezetői díjakat és a helyi transzfereket is. A veszteségeket tovább növeli, hogy a hazai szolgáltatók a megrendelt kapacitásokat sokszor az utolsó pillanatban, kötbér nélkül kénytelenek törölni.
Ugyan a 2027-es menetrendekben még szerepelnek a magyarországi kikötők, a jelenlegi folyamatok figyelmeztetőek. Amennyiben a következő szezonban is tartósan alacsony marad a vízállás, a hajóstársaságok megfontolhatják, hogy flottáikat már Bécsben vagy Pozsonyban visszafordítják. Ebben az esetben Budapest legfeljebb egy fárasztó buszos kirándulás célpontjává válna, vagy akár teljesen kikerülne a kínálatból, ami súlyosan rontaná Magyarország nemzetközi turisztikai megítélését.
A helyzet kezelése érdekében a szövetség egy kormányzati szintű, ágazatközi munkacsoport felállítását kezdeményezte az állami szervek, a vízügyi hatóságok, a turisztikai ügynökségek és a szakmai érdekképviseletek bevonásával. A MABEUSZ szerint első lépésként országos szinten fel kell mérni a 2026-os év kár- és forgalomkiesését, meg kell vizsgálni a hazai szolgáltatók terheinek megosztását, valamint napirendre kell tenni a célzott állami kárenyhítés vagy átmeneti támogatás lehetőségét.
Emellett elengedhetetlen, hogy még a következő szezon rajtja előtt elkészüljön egy operatív válságprotokoll. Ennek pontosan szabályoznia kell az alternatív kikötők használatát, a közlekedési és szálláskapacitások mozgósítását, a felelősség- és költségmegosztást, továbbá a nemzetközi kommunikációt és az azonnali, hiteles tájékoztatást az alacsony vízállás idején. A szakmai párbeszéd megkezdése kulcsfontosságú a bizalom megőrzése és a bővülő szállodahajó-kapacitás nyújtotta gazdasági előnyök megtartása érdekében.
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