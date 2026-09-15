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Zárt ajtók mögött egyeztet Magyar Péter a katolikus egyházfővel
Gazdaság

Zárt ajtók mögött egyeztet Magyar Péter a katolikus egyházfővel

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Magyar Péter szeptember 24-én hivatalos vatikáni látogatást tesz, amelynek során XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja a delegációt. Az egyházfővel való személyes találkozót magas szintű diplomáciai egyeztetések követik a Szentszék vezetésével - írta Facebook-posztjában a miniszterelnök.

A jövő héten esedékes utazás programja a katolikus egyházfővel folytatott zárt körű megbeszéléssel veszi kezdetét. A XIV. Leó pápával tartott magánaudiencia után Magyar Péter és delegációja hivatalos tárgyalásokat folytat Pietro Parolin bíborossal, aki a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjeként

kulcsszereplője a Szentszék nemzetközi kapcsolatainak, így a vele való egyeztetés a látogatás kiemelt diplomáciai eseménye lesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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