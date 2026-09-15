Zárt ajtók mögött egyeztet Magyar Péter a katolikus egyházfővel

A jövő héten esedékes utazás programja a katolikus egyházfővel folytatott zárt körű megbeszéléssel veszi kezdetét. A XIV. Leó pápával tartott magánaudiencia után Magyar Péter és delegációja hivatalos tárgyalásokat folytat Pietro Parolin bíborossal, aki a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjeként

kulcsszereplője a Szentszék nemzetközi kapcsolatainak, így a vele való egyeztetés a látogatás kiemelt diplomáciai eseménye lesz.

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