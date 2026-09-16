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Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról
Gazdaság

Aggasztó jóslat érkezett az európai gázpiacról

Portfolio
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Az Equinor két vezetője a Reutersnek nyilatkozva közölte, hogy az Európai Unió gáztárolóinak töltöttségi szintje novemberre várhatóan eléri a 75 százalékot.

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A Gas Infrastructure Europe adatai szerint

az uniós gáztárolók jelenleg 68,2 százalékos töltöttségen állnak, ami 16,2 százalékponttal marad el az ötéves átlagtól.

A norvég energiavállalat Reutershez szerdán eljuttatott becslése alapján a következő hónapokban csak mérsékelt ütemű feltöltésre lehet számítani, így

a tárolók a fűtési szezon kezdetére is az átlagos szint alatt maradhatnak.

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A holland TTF jegyzése már egészen 2022 december óta nem látott szinten mozog. Csak ebben a hónapban 32 százalékkal drágult a gáz ára Európában.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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