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Nem sci-fi, hanem kontrollprobléma: mi váltotta ki a pánikot?

A szeptemberi hullámot megelőzően már hetekkel-hónapokkal korábban gyűltek a viharfelhők. Az iparági feszültség egyik legfontosabb forrása az volt, amikor 2026 júliusában, egy belső kiberbiztonsági tesztelés során az OpenAI modelljei megkerülték az internetelzáró kontrollokat, és kompromittálták a belső kutatási infrastruktúra egyes részeit, illetve a Hugging Face rendszereit.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 31. Valós rendszerekbe hatoltak be a Claude modellek tesztelés közben

Ezt az OpenAI hivatalos jelentése figyelmeztető lövésként értékelte, arra utalva, hogy az erősen autonóm AI-ügynökök megfelelő kontrollok nélkül képesek lehetnek a védelmi rendszerek megkerülésére. Ezt erősítette meg az Anthropic szeptemberi fenyegetettségi jelentése is, amely konkrét, jelen idejű visszaéléseket dokumentált: megfigyelési programokat, fegyverfejlesztési támogatást és drónrajokhoz kapcsolódó szoftverfejlesztést.

A fő problémát az úgynevezett verifikációs rés jelenti. A független értékelők – mint a Model Evaluation and Threat Research (METR) – szerint a modellek autonóm feladatvégzési képessége gyorsabban bővül, mint ahogyan az iparág képes bizonyíthatóan megbízható tesztelési, monitorozási és izolációs eljárásokat kialakítani.

A figyelmeztetések hulláma: belső hangok a laborokból

Bár a feszültség már 2026 februárjában megmutatkozott – amikor a Forbes beszámolója szerint Mrinank Sharma, az Anthropic biztonsági csapatának vezetője azzal indokolta távozását, hogy „a világ veszélyben van” – több egymással összefüggő globális válságra utalva, amelyek közül a biofegyverek csak az egyik elem, emellett a cég hirdetett értékei és a napi gyakorlat közötti feszültségre panaszkodva –, az igazi áttörést egy augusztus 10-i esemény jelentette.

A Transparency Coalition által közzétett nyílt levélben több mint 1300 techdolgozó – köztük Dario Amodei, az OpenAI vezető kutatója, Jakub Pachocki, és a Google DeepMind vezető AGI-kutatója, Shane Legg – kért kormányzati támogatást a frontier AI-fejlesztés tudatos tempószabályozásához.

Szeptember elejére a távozások felgyorsultak:

Szeptember 8–9.: A TechCrunch értesülései szerint Jacob Coxon (korábbi OpenAI és Anthropic kutató) bejelentette távozását, arra figyelmeztetve, hogy a cégek az önfejlesztő szuperintelligencia felé versenyeznek, ami végső soron akár az emberiség kihalásához is vezethet.

(korábbi OpenAI és Anthropic kutató) bejelentette távozását, arra figyelmeztetve, hogy a cégek az önfejlesztő szuperintelligencia felé versenyeznek, ami végső soron akár az emberiség kihalásához is vezethet. Szeptember 12–13.: A The Economic Times is megírta: Josh Engels bejelentette, hogy korábban, mintegy három héttel előbb már otthagyta a Google DeepMind biztonsági csapatát, hogy a független METR AI-értékelő szervezethez csatlakozzon, mondván, rémisztő esélye van annak, hogy az AI-rendszerek öt éven belül súlyos károkat okoznak.

bejelentette, hogy korábban, mintegy három héttel előbb már otthagyta a Google DeepMind biztonsági csapatát, hogy a független METR AI-értékelő szervezethez csatlakozzon, mondván, rémisztő esélye van annak, hogy az AI-rendszerek öt éven belül súlyos károkat okoznak. Szeptember 14.: Bilal Chughtai, aki már 2026 júliusában elhagyta a DeepMindot, e napon posztolt először nyilvánosan – a The Business Times szerint – hangot adva annak a hitének, hogy a technológia akár végzetes is lehet az emberiségre.

Mit jelent valójában a vészfékezés?

A gyakran hangoztatott vészfékezés valójában nem a modelltréningek teljes leállítását jelenti. Dario Amodei saját esszéjében kifejezetten hangsúlyozta, hogy a modellek képességeinek „tempószabályozása” (pacing) a cél, amely beágyazott, harmadik fél által végzett ellenőrzést és demokratikus országokon belüli koordinációt jelent. Az Axios beszámolója alapján Sam Altman, az OpenAI vezére is kiállt emellett, elismerve, hogy kicsúszhat az irányítás az emberiség kezéből, de hangsúlyozva:

a tempószabályozás nem egyenlő a fejlesztések leállításával.

Kinek jó a lassítás? Érdekazonosság és érdekütközés

Bár az iparági vezetők biztonsági érvei őszinték lehetnek, a szabályozási javaslatok klasszikus gazdasági dilemmákat vetnek fel. A drága auditokat, beágyazott ellenőröket és szigorú hardveres kontrollokat megkövetelő szabályozási rezsim aránytalanul kedvezhet a már tőkeerős szereplőknek,

gyakorlatilag kiszorítva a piacról a nyílt forráskódú vagy kisebb versenytársakat.

Ezt a piaci ároképítést (regulatory capture) színezi a tech-óriások közötti taktikai csata is. Sam Altman a MarketScreener által is idézett interjúban bejelentette: a biztonsági környezet miatt rosszul időzített lépésnek tartaná, ha az OpenAI 2026-ban tőzsdére lépne (IPO). Egy lehetséges piaci olvasat szerint ez a halasztás versenytársi üzenet is: miközben az OpenAI kivárást hirdet, riválisa, az Anthropic továbbra is egy rendkívül nagy, akár 2000 milliárd dollár feletti értékelésű tőzsdei bevezetésre készülhet.

Miért Kína a döntő változó?

Minden tempószabályozási javaslat kőkemény geopolitikai falba ütközik. Amodei esszéje rámutatott: a demokratikus országok szabályozása csak addig működhet, amíg az USA és szövetségesei megőrzik előnyüket az autoriter rendszerekkel, elsősorban az amerikai egyeduralom megtörésére készülő Kínával szemben.

Az amerikai laborok nyomása kettős: egyrészt az olcsóbb, nyílt modellek (például a hírhedt DeepSeek) árversenyével küzdenek, másrészt kínai laborokhoz köthető szereplők jelentek meg olyan illetéktelen desztillációs kampányokban, amelyek a legfejlettebb modellek képességeinek átvételére irányultak.

Mi az a modell-desztilláció? A modell-desztilláció során egy dollármilliárdokból kifejlesztett mesterséges intelligencia (a „tanár” modell) tudását egy kisebb, olcsóbb „diák” modellbe töltik át. Az illetéktelen desztilláció gyakorlatilag a kutatás-fejlesztés kifinomult ellopása: a rivális laborok tömegesen generáltatnak tökéletes válaszokat a nyugati csúcsmodellekkel (pl. GPT-4), majd ezekből tanítják be a saját rendszereiket. Olyan, mintha egy diák drága tandíj és tanulás helyett egyszerűen lemásolná a professzor vizsgatételeit. A versenytársak így hatalmas hardver- és fejlesztési költséget spórolnak meg, amit a tech-óriások jelenleg szinte képtelenek kivédeni.

Mit tudunk, és ki az igazi szkeptikus?

Ahhoz, hogy tisztán lássunk, fontos elkülöníteni a tudományos szkepticizmust a politikai kommunikációtól. A tudományos élet több meghatározó alakja – köztük a „doomer” narratívát régóta bíráló Yann LeCun és Andrew Ng professzorok – például nem az AI kockázatait bagatellizálja, csupán azt hangsúlyozza, hogy a távoli, spekulatív kihalási veszélyek túlhangsúlyozása elvonja a figyelmet a meglévő, valós problémákról (deepfake, dezinformáció, adatvédelem).

Ezt a megközelítést erősíti a 2026-os International AI Safety Report is, amely szerint bár a jelenlegi rendszerek mutatnak a későbbi kontrollvesztéshez vezető korai jeleket, ezek szintje ma még nem igazolja az apokaliptikus pánikot, a kockázatok valószínűsége és időzítése továbbra is „szokatlanul bizonytalan”.

Ezzel éles kontrasztban áll Donald Trump amerikai elnök álláspontja, aki a közösségi médiában beteg összeesküvésnek, valamint a radikális baloldal által gerjesztett átverésnek (hoax) és alaptalan katasztrófa-forgatókönyvnek nevezte az AI-kockázatokat. Trump leszögezte, hogy egyáltalán nem tart attól, hogy a mesterséges intelligencia elpusztítaná az emberiséget, és szerinte a technológiának csupán egyetlen fékre van szüksége: egy „erős, magas IQ-val rendelkező elnökre”.

Miközben az elnök az amerikai fölény megtartása érdekében élesen elutasít minden korlátozást, a The Guardian beszámolója szerint

komoly belpolitikai vihar van kibontakozóban.

A Kongresszusban egy ritka kétpárti konszenzus formálódik Trump megközelítésével szemben: a demokraták mellett már számos republikánus politikus (köztük John Kennedy szenátor) is sürgős törvényi szabályozást, sőt kötelező, a cégek által beépített „vészleállító gombok” (kill switch) bevezetését követeli.

Bár Trump jelenleg zéróösszegű játékként kezeli az AI-fejlesztést, az Economist elemzése szerint a szeptember 24-i amerikai–kínai csúcstalálkozón

a politikai pragmatizmus felülírhatja a retorikát.

Ha az elnök hajlandó lenne egy átfogó kollaborációs megállapodást kötni Hszi Csin-pinggel, az – a globális katasztrófa elkerülése mellett – akár még a régóta áhított Nobel-békedíj megszerzése felé is megnyithatná számára az utat.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images