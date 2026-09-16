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Átalakították a MÁV-csoport vezetését, itt vannak az új igazgatóság tagjai
Gazdaság

Átalakították a MÁV-csoport vezetését, itt vannak az új igazgatóság tagjai

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Új igazgatóság és felügyelőbizottság állt fel a MÁV-csoportnál, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter júliusban személycserékről döntött a két testületben. Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett – írta Vitézy Dávid.

Tóth-Maros közel húsz éve dolgozik a vasúti szakmában. Korábban a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjénél többek között utasjogokkal, tarifarendszerrel és értékesítéssel foglalkozott, később pedig a KTI-nél közlekedésszervezéssel, vasútbiztonsággal és vasúti járműiparral dolgozott.

Az új igazgatóság tagja Csányi Eszter közgazdász, aki a Pénzügyminisztériumot képviseli a testületben, és több mint húsz éve foglalkozik közlekedési beruházások, közszolgáltatások és járműbeszerzések finanszírozásával.

Szintén tag lett Édes Balázs közgazdász, aki korábban a MÁV-nál és a BKK-nál is dolgozott, valamint Horváth Balázs közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének vezetője. Bekerült az igazgatóságba Németh Zoltán Ádám, a Szegedi Közlekedési Kft. közösségi közlekedési és vasútbiztonsági vezetője is, aki a Szeged–Hódmezővásárhely tram-train előkészítésében is részt vett.

A felügyelőbizottság elnöke Nagy Zoltán közgazdász lett, aki korábban pénzügyminisztériumi közigazgatási államtitkár, az Állami Számvevőszék igazgatója és a Gazdasági Versenyhivatal vezetője is volt, később pedig a MÁV compliance- és etikai igazgatójaként dolgozott.

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A felügyelőbizottság új tagjai között van Tímár András közgazdász, Ugron István informatikai és digitalizációs szakember, valamint Rafay Krisztina gazdasági jogász. A munkavállalói oldalt továbbra is Meleg János és Halasi Zoltán képviseli a testületben.

Az új vezető testületek feladata a folyamatban lévő vasúti és autóbuszos fejlesztések végrehajtásának támogatása.

A kormány az elmúlt hónapokban elindította a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervet, emellett új járműbeszerzéseken és pályafelújításokon dolgozik, valamint folytatja a lassújelek felszámolását.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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