26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Autósok, figyelem: fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon
Gazdaság

Autósok, figyelem: fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szeptember 16. és 22. között fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarország útjain, amelynek során kiemelten vizsgálják a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisak használatát – derült ki a Magyar Rendőrség Facebook-bejegyzéséből.

Az európai szintű ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) kampányhoz kapcsolódó akció célja a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt

a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát a gépjárművekben, a motorkerékpárokon és a kerékpárokon is.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy saját maguk és utasaik épsége érdekében minden utazás alkalmával tartsák be az előírásokat.

Kösd be magad, védd a gyerekeket, és ne kockáztass!

Még több Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Egy gép előtt kevésbé szégyelljük a tartozást – így formálja át az AI és a pszichológia a követeléskezelést

– hívja fel a figyelmet a rendőrség a felelős vezetői magatartás fontosságára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility