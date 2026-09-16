Autósok, figyelem: fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon

Az európai szintű ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) kampányhoz kapcsolódó akció célja a balesetek megelőzése és a sérülések súlyosságának mérséklése. Az egyhetes ellenőrzés alatt

a járőrök célzottan vizsgálják a passzív biztonsági eszközök szabályszerű használatát a gépjárművekben, a motorkerékpárokon és a kerékpárokon is.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy saját maguk és utasaik épsége érdekében minden utazás alkalmával tartsák be az előírásokat.

Kösd be magad, védd a gyerekeket, és ne kockáztass!

– hívja fel a figyelmet a rendőrség a felelős vezetői magatartás fontosságára.

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