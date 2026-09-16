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Bejelentette a miniszter: újra megnyílik a Terror Háza Múzeum
Gazdaság

Bejelentette a miniszter: újra megnyílik a Terror Háza Múzeum

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Rövid szünetet követően jövő hét kedden ismét megnyitja kapuit a Terror Háza Múzeum, amely az első héten mindenki számára ingyenesen látogatható lesz. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a kiállítás szakmai felülvizsgálata is – derült ki Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A múzeum újranyitásával párhuzamosan induló történettudományi áttekintést az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának (ELTE BTK) Történeti Intézete, valamint független szakértők végzik el. A felülvizsgálat ideje alatt a Terror Háza kiállítása a megszokott formájában fogadja a látogatókat.

A miniszter kiemelte, hogy a felülvizsgálat során a történelmi hűség és a szakmai alaposság élvez elsőbbséget.

Az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól

– fogalmazott bejegyzésében a tárcavezető.

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Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, a Terror Háza azután zárt be ideiglenesen, hogy eltávolították a múzeum éléről Schmidt Máriát és a minisztérium bejelentette, hogy átvilágítják a szervezetet, beleértve a kiállítások tartalmát.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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