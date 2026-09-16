Brutális lépésre készülhet Amerika: leállíthatják a dízelexportot

Az Egyesült Államokban felmerült a dízel kivitelének korlátozása, miközben az üzemanyag ára új történelmi csúcsra emelkedett. John Thune, a szenátus republikánus többségi vezetője kedden azt mondta, nyitott annak megvitatására, hogy exporttilalommal próbálják enyhíteni a belföldi árakra nehezedő nyomást - írja a Marketwatch.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb dízelexportőre, Oroszország a második.

A lehetséges exportkorlátozás Európa számára is komoly következményekkel járhat, mivel az európai finomítók már most nehezen jutnak elegendő nyersolajhoz a dízel, a benzin és a repülőgép-üzemanyag előállításához. Az iráni támogatású iraki milíciák pénteken megrongáltak egy szaúdi olajvezetéket, miközben a Hormuzi-szoros gyakorlatilag lezárult.

A Kpler elemzése szerint a kiesés napi 3,6 millió hordóval, a globális kereslet mintegy 3,6 százalékával csökkentheti az olajkínálatot.

A szaúdi Aramco a jelentések szerint szeptember hátralévő részére lemondta az Európába irányuló nyersolajszállításokat, és piaci források szerint novemberig nem érkezhet szaúdi rakomány az európai finomítókhoz. A kieső mennyiségek miatt a finomítóknak a spotpiacon kell nyersolajat vásárolniuk.

A Dated Brent azonnali ára már 130 dollár fölé emelkedett hordónként, szeptember eleje óta 39 százalékkal nőtt, és április óta nem látott szintre került. Richard Bronze, az Energy Aspects elemzője szerint ez már nem pusztán az esetleges ellátási zavarokat beárazó piac, hanem

a fizikai olajért folyó verseny.

A dízelpiac helyzetét tovább súlyosbítják az orosz finomítókat ért ukrán dróntámadások. A Reuters keddi beszámolója szerint Oroszország hat legnagyobb dízelgyártója közül három szeptemberben jelentősen visszafogta vagy leállította a termelést. Moszkva saját dízelexport-tilalmát szeptember 30-ig meghosszabbította.

Az amerikai dízelkészletek szintén szűkösek: az Energy Information Administration legfrissebb adatai szerint 13 százalékkal maradnak el az ötéves átlagtól. A benzinkészletek 5 százalékkal vannak az ötéves átlag alatt.

A Fehér Ház nem közölte, hogy a Trump-kormányzat fontolgatja-e a dízelexport tilalmát. Doug Burgum belügyminiszter hétfőn azt mondta,

egy ilyen intézkedés valószínűleg nem segítene az üzemanyagok kiskereskedelmi árának csökkentésében.

Rebecca Babin, a CIBC Private Wealth vezető energia-kereskedője szerint egy amerikai exporttilalom rövid távon enyhíthetné a dízelárakra nehezedő nyomást, hosszabb távon azonban komoly következményekkel járhatna.

Szerinte az amerikai finomítók visszafoghatnák a dízelgyártást, miközben a világpiacon magasabbra emelkedhetnének az energiaárak.

Az amerikai finomítóknak ugyanis továbbra is szükségük lenne bizonyos benzin- és egyéb üzemanyagfajták importra, miközben a külföldi finomítók a globális dízelkereslet kielégítésére állnának át.

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