26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Csúszik lefelé az uniós ipar
Gazdaság

Csúszik lefelé az uniós ipar

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Eurostat legfrissebb becslése alapján az eurózóna ipari termelése 2026 júliusában stagnált éves összevetésben, míg az EU egészében 0,3 százalékos bővülést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest. Havi alapon ugyanakkor mindkét térségben enyhe visszaesés volt megfigyelhető.
Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban
Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban! Jön a Portfolio félnapos, üzleti vidéki rendezvénysorozata, ami naprakész gazdasági és pénzügyi helyzetképpel segíti a helyi kkv-szektort. Szeptemberben Szegeden és Kecskeméten találkozunk!
Információ és jelentkezés

A szezonálisan kiigazított adatok alapján az eurózóna ipari kibocsátása júliusban 0,1 százalékkal, az EU-é pedig 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Júniusban mindkét térségben 0,1 százalékos mérséklődést regisztráltak, vagyis a kedvezőtlen havi dinamika továbbra is fennmaradt.

A főbb iparági csoportokat tekintve vegyes kép rajzolódik ki. Az eurózónában havi alapon a tartós fogyasztási cikkek gyártása és az energiatermelés egyaránt 0,9 százalékkal emelkedett, a beruházási javak kibocsátása 0,5 százalékkal, a köztes termékeké pedig 0,3 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a nem tartós fogyasztási cikkek termelése 1,6 százalékkal esett vissza, ami a legjelentősebb visszahúzó tényezőnek bizonyult.

Éves összevetésben az energiaszektor mutatta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen az eurózónában 4,0 százalékos, az EU-ban pedig 2,5 százalékos növekedést ért el.

A beruházási javak termelése szintén emelkedett, az eurózónában 1,7 százalékkal, uniós szinten pedig 2,4 százalékkal. Ugyanakkor a nem tartós fogyasztási cikkek szegmense mindkét térségben érdemi visszaesést mutatott, az eurózónában 4,5 százalékos, az EU-ban pedig 3,2 százalékos csökkenéssel.

Még több Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Egy gép előtt kevésbé szégyelljük a tartozást – így formálja át az AI és a pszichológia a követeléskezelést

Az egyes tagállamok teljesítménye között jelentős eltérés mutatkozik. Havi alapon Luxemburg (+4,5%), Horvátország (+3,9%) és Írország (+2,6%) produkálta a legnagyobb bővülést, míg a legélesebb visszaesést Dániában (-4,2%), Bulgáriában (-2,9%) és Litvániában (-2,4%) regisztrálták. Éves összevetésben Hollandia (+8,2%), Horvátország (+7,2%) és Litvánia (+6,5%) emelkedett ki a mezőnyből, a legnagyobb csökkenést pedig Bulgária (-6,8%), Románia (-6,3%) és Belgium (-5,6%) szenvedte el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility