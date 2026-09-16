Csúszik lefelé az uniós ipar

Az Eurostat legfrissebb becslése alapján az eurózóna ipari termelése 2026 júliusában stagnált éves összevetésben, míg az EU egészében 0,3 százalékos bővülést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest. Havi alapon ugyanakkor mindkét térségben enyhe visszaesés volt megfigyelhető.

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A szezonálisan kiigazított adatok alapján az eurózóna ipari kibocsátása júliusban 0,1 százalékkal, az EU-é pedig 0,3 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest. Júniusban mindkét térségben 0,1 százalékos mérséklődést regisztráltak, vagyis a kedvezőtlen havi dinamika továbbra is fennmaradt.

A főbb iparági csoportokat tekintve vegyes kép rajzolódik ki. Az eurózónában havi alapon a tartós fogyasztási cikkek gyártása és az energiatermelés egyaránt 0,9 százalékkal emelkedett, a beruházási javak kibocsátása 0,5 százalékkal, a köztes termékeké pedig 0,3 százalékkal nőtt. Ezzel szemben a nem tartós fogyasztási cikkek termelése 1,6 százalékkal esett vissza, ami a legjelentősebb visszahúzó tényezőnek bizonyult.

Éves összevetésben az energiaszektor mutatta a legkiemelkedőbb teljesítményt, hiszen az eurózónában 4,0 százalékos, az EU-ban pedig 2,5 százalékos növekedést ért el.

A beruházási javak termelése szintén emelkedett, az eurózónában 1,7 százalékkal, uniós szinten pedig 2,4 százalékkal. Ugyanakkor a nem tartós fogyasztási cikkek szegmense mindkét térségben érdemi visszaesést mutatott, az eurózónában 4,5 százalékos, az EU-ban pedig 3,2 százalékos csökkenéssel.

Az egyes tagállamok teljesítménye között jelentős eltérés mutatkozik. Havi alapon Luxemburg (+4,5%), Horvátország (+3,9%) és Írország (+2,6%) produkálta a legnagyobb bővülést, míg a legélesebb visszaesést Dániában (-4,2%), Bulgáriában (-2,9%) és Litvániában (-2,4%) regisztrálták. Éves összevetésben Hollandia (+8,2%), Horvátország (+7,2%) és Litvánia (+6,5%) emelkedett ki a mezőnyből, a legnagyobb csökkenést pedig Bulgária (-6,8%), Románia (-6,3%) és Belgium (-5,6%) szenvedte el.

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