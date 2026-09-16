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Döntött a kormány: felülvizsgálják a közpénzügyeket és a költségvetési keretrendszert
Gazdaság

Döntött a kormány: felülvizsgálják a közpénzügyeket és a költségvetési keretrendszert

MTI
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A pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a közpénzügyi keretreform előkészítésére és végrehajtására. A munkacsoport feladata a költségvetési keretrendszer és a közpénzügyi jogi szabályozás teljes felülvizsgálata, beleértve a Költségvetési Tanács intézményi felépítését és a középtávú költségvetési keretrendszert is. A testület 2026. november 30-ig részletes helyzetelemzést, reformkoncepciót és ütemtervet készít, amelyet nyilvános konzultációsorozat keretében vitatnak meg. A munkacsoportot az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár vezeti, tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

A közpénzügyi keretreform előkészítésével, végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására a pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre, az erről szóló utasítás kedden jelent meg a Hivatalos Értesítőben.

Az utasítás szerint a munkacsoport feladata

a közpénzügyi jogi szabályozási környezet és a költségvetési keretrendszer teljes felülvizsgálata,

különös tekintettel a középtávú költségvetési keretrendszer és a hazai költségvetési szabályokra, a Költségvetési Tanács megbízatására, intézményi felépítésére, függetlenségi biztosítékaira, az éves költségvetési törvény előkészítésére, a végrehajtási eljárásra, a közpénzügyi irányítási eszközökre, azon belül a kiadási felülvizsgálatok rendszerére.

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A munkacsoport feladata a nemzetközi jó gyakorlatok szisztematikus feltérképezése, munkája szakpolitikai kérdésekre nem irányul.

Az utasítás szerint a munkacsoport 2026. november 30-ig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reformkoncepciót és részletes ütemtervet készít. A nyilvánosság biztosítására és a szakmai érdekeltek bevonására a munkacsoport konzultációsorozatot készít elő a kidolgozott reformkoncepció megvitatására.

A munkacsoport állandó tagjai

  • az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár és kabinetfőnöke,
  • a költségvetésért felelős helyettes államtitkár,
  • az államháztartási szabályozási főosztály vezetője, osztályvezetője,
  • az önkormányzati költségvetési és kincstári kapcsolatok főosztály vezetője,
  • a költségvetési előrejelzési és módszertani főosztály vezetője,
  • a költségvetés tervezési és végrehajtási összefoglaló főosztály vezetője,
  • a Magyar Államkincstár elnöke,
  • a Magyar Államkincstár államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese.

A munkacsoport ülésére eseti jelleggel tanácskozási joggal a munkacsoport elnöke meghívhatja a tárgyalt kérdésben érintett szervezetek képviselőjét is.

Tiszteletdíjban és költségtérítésben a munkacsoport tagjai tevékenységükért nem részesülnek, feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni. Tevékenységét a munkacsoport az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár vezetésével látja el, aki a munkacsoport elnöke is, akadályoztatása esetére helyettest jelölhet ki.

Üléseit a munkacsoport szükség szerinti gyakorisággal tartja, és akkor határozatképes, ha az ülésen legalább öt tag jelen van, a döntéseket a jelen lévő tagok többségével, nyílt szavazással hozzák meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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