Döntött a kormány: felülvizsgálják a közpénzügyeket és a költségvetési keretrendszert

A közpénzügyi keretreform előkészítésével, végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására a pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre, az erről szóló utasítás kedden jelent meg a Hivatalos Értesítőben.
Az utasítás szerint a munkacsoport feladata
a közpénzügyi jogi szabályozási környezet és a költségvetési keretrendszer teljes felülvizsgálata,
különös tekintettel a középtávú költségvetési keretrendszer és a hazai költségvetési szabályokra, a Költségvetési Tanács megbízatására, intézményi felépítésére, függetlenségi biztosítékaira, az éves költségvetési törvény előkészítésére, a végrehajtási eljárásra, a közpénzügyi irányítási eszközökre, azon belül a kiadási felülvizsgálatok rendszerére.
A munkacsoport feladata a nemzetközi jó gyakorlatok szisztematikus feltérképezése, munkája szakpolitikai kérdésekre nem irányul.
Az utasítás szerint a munkacsoport 2026. november 30-ig részletes helyzetelemzést, egy arra épülő reformkoncepciót és részletes ütemtervet készít. A nyilvánosság biztosítására és a szakmai érdekeltek bevonására a munkacsoport konzultációsorozatot készít elő a kidolgozott reformkoncepció megvitatására.
A munkacsoport állandó tagjai
- az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár és kabinetfőnöke,
- a költségvetésért felelős helyettes államtitkár,
- az államháztartási szabályozási főosztály vezetője, osztályvezetője,
- az önkormányzati költségvetési és kincstári kapcsolatok főosztály vezetője,
- a költségvetési előrejelzési és módszertani főosztály vezetője,
- a költségvetés tervezési és végrehajtási összefoglaló főosztály vezetője,
- a Magyar Államkincstár elnöke,
- a Magyar Államkincstár államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnökhelyettese.
A munkacsoport ülésére eseti jelleggel tanácskozási joggal a munkacsoport elnöke meghívhatja a tárgyalt kérdésben érintett szervezetek képviselőjét is.
Tiszteletdíjban és költségtérítésben a munkacsoport tagjai tevékenységükért nem részesülnek, feladataik ellátása során tudomásukra jutott információkat kötelesek bizalmasan kezelni. Tevékenységét a munkacsoport az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár vezetésével látja el, aki a munkacsoport elnöke is, akadályoztatása esetére helyettest jelölhet ki.
Üléseit a munkacsoport szükség szerinti gyakorisággal tartja, és akkor határozatképes, ha az ülésen legalább öt tag jelen van, a döntéseket a jelen lévő tagok többségével, nyílt szavazással hozzák meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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