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Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik Németországban
Gazdaság

Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik Németországban

Portfolio
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Thorsten Frei, Friedrich Merz kancellár bizalmi embere és a CDU/CSU egyik vezető politikusa szerdán úgy nyilatkozott, hogy a benzin adójának csökkentése kézenfekvő lépés lenne az energiaárak mérséklését célzó intézkedések részeként.

Frei az RTL/ntv hírtelevíziónak elmondta, hogy

az intézkedéseknek már októberben hatályba kellene lépniük.

Hozzátette, hogy

a tervezett könnyítések részeként a benzin jövedéki adójának csökkentése is szóba jöhet.

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Az elszálló üzemanyagárak Európa-szerte egyre nagyobb nyomást helyeznek a kormányokra: több ország már adócsökkentéssel vagy más támogatásokkal próbálja mérsékelni a lakosság terheit.

Németországban a benzin és a dízel ára rekordszintre emelkedett, miközben az Európai Bizottság is további intézkedéseket vizsgál az üzemanyagpiac stabilizálására.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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