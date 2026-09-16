Durván elszálltak az üzemanyagárak, már a benzin jövedéki adójának csökkentését mérlegelik Németországban

Thorsten Frei, Friedrich Merz kancellár bizalmi embere és a CDU/CSU egyik vezető politikusa szerdán úgy nyilatkozott, hogy a benzin adójának csökkentése kézenfekvő lépés lenne az energiaárak mérséklését célzó intézkedések részeként.

Frei az RTL/ntv hírtelevíziónak elmondta, hogy

az intézkedéseknek már októberben hatályba kellene lépniük.

Hozzátette, hogy

a tervezett könnyítések részeként a benzin jövedéki adójának csökkentése is szóba jöhet.

Az elszálló üzemanyagárak Európa-szerte egyre nagyobb nyomást helyeznek a kormányokra: több ország már adócsökkentéssel vagy más támogatásokkal próbálja mérsékelni a lakosság terheit.

Németországban a benzin és a dízel ára rekordszintre emelkedett, miközben az Európai Bizottság is további intézkedéseket vizsgál az üzemanyagpiac stabilizálására.

Forrás: Reuters

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