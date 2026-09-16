Elképesztő harc indult az olajért: rendkívüli prémiumot fizetnek az ázsiai vevők

Az Eneos Holdings és az Idemitsu Kosan a közelmúltban ománi nyersolajat vásárolt már októberi berakodásra, ami szokatlanul korai lépésnek számít, mivel a szeptemberben megkötött Öböl-térségi ügyletek jellemzően novemberi szállításra szólnak.

Az ázsiai finomítók jelenleg versenyt futnak az azonnali szállítású tételekért, ami az árakat is meredeken felfelé hajtja. Kereskedelmi források szerint két, egyenként kétmillió hordós rakomány a dubaji referenciaárhoz képest akár 38 dolláros felárral cserélt gazdát.

A felhalmozási hullám hátterében a közel-keleti szállítási útvonalak egyre súlyosbodó fennakadásai állnak. A múlt heti támadások nyomán Szaúd-Arábia kénytelen volt leállítani a Kelet-Nyugat kőolajvezetéket, amely a Hormuzi-szorostól való függőség csökkentésének fő eszköze. Az 1200 kilométer hosszú vezeték az Arab-félszigetet átszelve a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe juttatja a nyersolajat, így napi több millió hordó szállítását teszi lehetővé a stratégiai fontosságú szoros kikerülésével.

A vezeték kiesése különösen érzékenyen érinti a piacot, mivel az amerikai-iráni és az orosz-ukrán konfliktus egyaránt terheli a globális exportútvonalakat.

A Saudi Aramco emiatt már egyes európai vevőinek szánt szállítmányait is késlelteti.

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