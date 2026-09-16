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Eltörlik az 5000 forintos kötelező díjat: azonnal reagált a kamara Magyar Péter bejelentésére
Gazdaság

Eltörlik az 5000 forintos kötelező díjat: azonnal reagált a kamara Magyar Péter bejelentésére

Portfolio
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mint köztestület tudomásul veszi a gazdasági kamarákra vonatkozó kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit, amely alapján, tevékenységét újra gondolva tud dolgozni a továbbiakban a hazai vállalkozói közösségért - olvasható a szervezet közleményében.

Emlékezetes, Magyar Péter miniszterelnök szerda délután jelentette be, hogy a kormány eltörli az 5000 forintos éves kötelező kamarai hozzájárulást. Majd Kapitány István miniszter részletezte, hogy átfogó felülvizsgálat jön a kamara kapcsán.

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Magyar Péter: a Tisza-kormány eltörli a vállalkozók 5000 forintos kamarai tagdíját

Erre reagált szerda este közleményben az MKIK. "A Kamara vezetése nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra, a mikrovállalkozások terheinek mérséklésére, és a vállalkozások gazdasági súlyához jobban igazodó, arányosabb hozzájárulási rendszer kialakítására. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a korábbiakban is már több alkalommal felvetette, hogy a gazdasági kamarákról szóló törvényben foglalt feladatainak finanszírozását az 5000 forintos kamarai hozzájárulás helyett sokkal hatékonyabban, a vállalkozókat kevésbé terhelő módon célszerű megoldani" - írták.

Hozzátette a kamara, hogy "a gazdasági kamarák feladata köztestületként a gazdaság működésének felügyelete és ezáltal a vállalkozók átfogó érdekeinek képviselete, továbbá a nemzetközi kamarai szövetség részeként a hazai vállalkozások uniós szintű képviselete".

A Kamara nyitott a kormányzattal való együttműködésre annak érdekében, hogy a hazai vállalkozásokat a továbbiakban is támogassa a versenyképesebb működésben és a minél nagyobb hazai hozzáadott érték előállításában.

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A Kamara eddig is minden támogatási forrását szabályosan használt fel és azzal elszámolt, ezt az átlátható működés jegyében a jövőben is fenntartja" - szögezték le.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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