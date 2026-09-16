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Gazdaság

Felborult egy autó az egyik legforgalmasabb magyar autópályán: 5 kilométeres a dugó

MTI
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Felborult egy autó az M1-M7 autópálya közös szakaszán a 10-es kilométernél a Balaton felé, jelentős torlódásra kell készülni - közölte az Útinform szerda reggel.

Az Útinform oldalán az olvasható, hogy a baleset miatt kialakult a torlódás már több, mint 5 kilométeres, és hatással van az M7-es autópálya felől érkezőkre is.

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