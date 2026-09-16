Felborult egy autó az egyik legforgalmasabb magyar autópályán: 5 kilométeres a dugó

GDPR Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava

Kasza Elliott-tal Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze

Holdblog A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden

Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. szeptember Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

Bankmonitor Hiába az uniós vám, taroltak a külföldi webshopok Magyarországon Megállíthatatlannak tűnik a nemzetközi online webáruházak térnyerése Magyarországon az MNB ma reggeli számai szerint. A PwC adatai arra is rámutatnak, hogy a fogyasztók és a piac is gyorsan al

Holdblog Megszorítás vagy modernizáció - az euró ára a felzárkózás lehet Az euró bevezetése stabilabb pályára állíthatná Magyarországot, és szorosabban a Nyugathoz köthetné az országot. De mi történik, ha az ehhez szükséges költségvetési szigor miatt tovább.

RSM Blog Bizalmi vagyonkezelés a NAV kereszttüzében A bizalmi vagyonkezelés (BVK) és a vagyonkezelő alapítvány (VKA) napjainkban egyre népszerűbb vagyontervezési eszközök. A vagyonkezelési struktúrákban kezelt vagyon jelentős - óvatos b