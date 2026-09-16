26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Gyökeres fordulat előtt a magyar egészségügy: új rendszerre állnak át a kórházak
Gazdaság

Gyökeres fordulat előtt a magyar egészségügy: új rendszerre állnak át a kórházak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új vezetése. A Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán a szervezet képviselői bejelentették az eddigi szigorú központosítás enyhítését, emellett részletezték a 2028 utáni uniós források megszerzésének feltételeit, a meddőségi ellátás aktuális adatait és az adatvezérelt egészségügyre való átállás teendőit.

Tótth Árpád országos kórházi főigazgató előadásában elmondta, hogy a túlzott központosítás és a bürokrácia szűkíti a kórházi menedzsmentek mozgásterét, ami rontja az amúgy is forrás- és szakemberhiánnyal küzdő intézmények működését. Ennek orvoslására az OKFŐ a jövőben

nagyobb önállóságot és felelősséget ad a kórházvezetőknek,

csökkenti az adminisztrációs terheket, a problémák kezelésekor pedig a személyes felelősségre vonás helyett a rendszerhibák feltárására fókuszál. A főigazgatóság már megkezdte a korábbi korlátozások lebontását és egy regionális irányítási modell előkészítését. Tótth Árpád kiemelte, hogy zéró toleranciát hirdetnek a korrupcióval, a hivatali visszaélésekkel, valamint a munkahelyi zaklatással szemben. Az OKFŐ vezetése ősztől országjárásba kezd, amelynek során egy éven belül minden kórházat személyesen felkeresnek, emellett új javaslatot tettek a kórházvezetői pályázatok feltételrendszerére is.

A jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban Balogh Tamás főigazgató-helyettes arra figyelmeztetett, hogy a 2028–2034-es uniós finanszírozási ciklusban már nem a klasszikus infrastrukturális beruházások lesznek a középpontban. A források megszerzéséhez az intézményeknek bizonyítaniuk kell, hogy projektjeik mérhetően javítják a betegek állapotát és az ellátás hatékonyságát. A fókusz a digitalizációra, a válságállóságra és a munkaerő megtartására helyeződik át, amihez szorosabb regionális és egyetemi együttműködésre lesz szükség. A kórházak válságállóságáról Vajda Márk, a fekvő- és járóbeteg-szakellátási igazgatóság vezetője elmondta, hogy a fizikai biztonság és a kiberbiztonság, valamint a krízishelyzetekre való felkészülés elengedhetetlen a folyamatos működéshez, aminek kiépítésében az OKFŐ támogató szerepet vállal.

Még több Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Egy gép előtt kevésbé szégyelljük a tartozást – így formálja át az AI és a pszichológia a követeléskezelést

A kongresszuson szó esett a meddőségi ellátás hazai helyzetéről is. Várnagy Ákos, a Humán Reprodukciós Igazgatóság vezetője ismertette a 2025-ös adatokat, amelyek szerint bár a betegforgalom és a petesejt-leszívások száma enyhén csökkent, az embrióbeültetésekre vetített várandóssági arány javult.

A nemzetközi összehasonlításban mutatkozó lemaradás egyik fő oka a petesejtdonáció hiánya Magyarországon.

Ennek megoldására az igazgatóság már kidolgozott egy szakmai konszenzuson alapuló javaslatot a lehetőség megnyitására.

A digitális átállás kapcsán Misek János vezető szakértő az Európai Egészségügyi Adattér (EHDS) bevezetésének intézményi feladataira hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a kórházaknak már 2027 előtt meg kell kezdeniük a felkészülést az új, szigorúbb adatkezelési és adatminőségi elvárásokra, mivel a jövő egészségügyében a megbízható adatok és a digitalizáció a működés alapvető feltételeivé válnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility