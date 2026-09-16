Gyorsan terjed a csecsemőkre is veszélyes, halálos fertőzés - Fontos döntéseket hozott a járványügyi hatóság

Magyarországon 2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása. A statisztikák szerint míg 2025-ben 91, addig 2026 első nyolc hónapjában már 100 ilyen esetet regisztráltak. Ez az arány jócskán meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott határértéket, amely 100 ezer élveszületésre legfeljebb 50 fertőzést tart elfogadhatónak, míg hazánkban ez a mutató a 2025-ös adatok alapján elérte a 126-ot.

Forrás: NNGYK

A módszertani útmutatóban az NNGYK azt írta: a veleszületett szifiliszhez kapcsolódó halálozás 2024-ben és 2025-ben is jelentős volt. A 2024-ben regisztrált 42 eset közül mintegy egynegyed, míg a 2025-ben regisztrált 91 eset közül mintegy egyharmad halálozással járt. A halálos kimenetelű esetek között a magzati, illetve a születést követő korai újszülöttkori halálozások is szerepelnek

Forrás: NNGYK

A fertőzés anyáról gyermekre történő átvitele az időben elvégzett szűréssel és a gyors beavatkozással nagyrészt megelőzhető. Ennek érdekében 2026. szeptember 1-jétől szigorodnak a várandósgondozás szabályai, így

az első trimeszterben elvégzett szifiliszvizsgálat mellett a terhesség 24. és 28. hete között egy ismételt szűrés is kötelezővé válik.

A módosítást a már folyamatban lévő gondozások során is alkalmazni kell. Azoknál a kismamáknál pedig, akik nem vettek részt a várandósgondozásban, vagy a fertőzés szempontjából magas kockázatú csoportba tartoznak, a szüléskor gyorstesztet kell végezni.

Az új eljárásrend szigorú határidőket ír elő az egészségügyi ellátórendszer számára. Pozitív eredmény esetén a specifikus antibiotikumos kezelést a diagnózis felállításától számított 72 órán belül meg kell kezdeni. A magzat védelme és az újrafertőződés megelőzése érdekében a szexuális partnerek felkutatását és értesítését szintén haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül el kell indítani.

Az NNGYK útmutatója a teljes ellátási folyamatot szabályozza, összehangolva a védőnők, a háziorvosok, a szülész-nőgyógyászok, a neonatológusok, valamint a bőr- és nemibeteg-gondozók munkáját. A protokoll célja, hogy a kiszűrt esetekben a laboratóriumi eredmények megérkezése és a kezelés elindítása között ne alakulhasson ki adminisztratív vagy ellátási fennakadás, így országosan és tartósan csökkenhessen a fertőzött újszülöttek száma.

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