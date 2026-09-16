17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Gyorsan terjed a csecsemőkre is veszélyes, halálos fertőzés - Fontos döntéseket hozott a járványügyi hatóság
Gazdaság

Gyorsan terjed a csecsemőkre is veszélyes, halálos fertőzés - Fontos döntéseket hozott a járványügyi hatóság

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A megnövekedett esetszámok miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) új, országos eljárásrendet vezetett be a veleszületett szifilisz megelőzésére. A szigorított protokoll kötelezővé teszi a várandósság alatti ismételt szűrést, és gyorsabb határidőket ír elő a diagnosztizált kismamák, valamint partnereik kezelésére - számolt be az NNGYK.

Magyarországon 2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása. A statisztikák szerint míg 2025-ben 91, addig 2026 első nyolc hónapjában már 100 ilyen esetet regisztráltak. Ez az arány jócskán meghaladja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott határértéket, amely 100 ezer élveszületésre legfeljebb 50 fertőzést tart elfogadhatónak, míg hazánkban ez a mutató a 2025-ös adatok alapján elérte a 126-ot.

Forrás: NNGYK

A módszertani útmutatóban az NNGYK azt írta: a veleszületett szifiliszhez kapcsolódó halálozás 2024-ben és 2025-ben is jelentős volt. A 2024-ben regisztrált 42 eset közül mintegy egynegyed, míg a 2025-ben regisztrált 91 eset közül mintegy egyharmad halálozással járt. A halálos kimenetelű esetek között a magzati, illetve a születést követő korai újszülöttkori halálozások is szerepelnek

Forrás: NNGYK

A fertőzés anyáról gyermekre történő átvitele az időben elvégzett szűréssel és a gyors beavatkozással nagyrészt megelőzhető. Ennek érdekében 2026. szeptember 1-jétől szigorodnak a várandósgondozás szabályai, így

az első trimeszterben elvégzett szifiliszvizsgálat mellett a terhesség 24. és 28. hete között egy ismételt szűrés is kötelezővé válik.

Még több Gazdaság

Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését

Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban

A módosítást a már folyamatban lévő gondozások során is alkalmazni kell. Azoknál a kismamáknál pedig, akik nem vettek részt a várandósgondozásban, vagy a fertőzés szempontjából magas kockázatú csoportba tartoznak, a szüléskor gyorstesztet kell végezni.

Az új eljárásrend szigorú határidőket ír elő az egészségügyi ellátórendszer számára. Pozitív eredmény esetén a specifikus antibiotikumos kezelést a diagnózis felállításától számított 72 órán belül meg kell kezdeni. A magzat védelme és az újrafertőződés megelőzése érdekében a szexuális partnerek felkutatását és értesítését szintén haladéktalanul, legkésőbb 48 órán belül el kell indítani.

Az NNGYK útmutatója a teljes ellátási folyamatot szabályozza, összehangolva a védőnők, a háziorvosok, a szülész-nőgyógyászok, a neonatológusok, valamint a bőr- és nemibeteg-gondozók munkáját. A protokoll célja, hogy a kiszűrt esetekben a laboratóriumi eredmények megérkezése és a kezelés elindítása között ne alakulhasson ki adminisztratív vagy ellátási fennakadás, így országosan és tartósan csökkenhessen a fertőzött újszülöttek száma.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben
Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility