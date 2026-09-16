Időjárási adatokból előrejelezhetőek lehetnek a szív- és érrendszeri betegségek

A szakemberek a 2018 és 2023 vége közötti időszak több mint 114 ezer hazai esetének adatait vetették össze a napi időjárási mutatókkal. A Public Health folyóiratban megjelent elemzés rávilágított arra, hogy a szívmegállások szempontjából

a lehűlés jelenti a legnagyobb veszélyt, ugyanis minden egy Celsius-fokos átlaghőmérséklet-csökkenés 1,4 százalékkal növeli a napi esetszámot.

Ennek megfelelően télen közel 18 százalékkal több ilyen vészhelyzet történik, mint nyáron. A tartós hideg mellett a hirtelen változások is veszélyesek, így a napi 5 Celsius-fokot meghaladó hőmérsékletesés már önmagában figyelmeztető jel lehet.

A kutatás egyik legfontosabb felismerése, hogy az időjárásváltozás hatása sokszor nem azonnal, hanem egy-három nappal később jelentkezik. Ezt a késleltetést kihasználva a kutatók létrehoztak egy előrejelző modellt. Zima Endre, a Semmelweis Egyetem professzora és a kutatás vezetője hangsúlyozta, hogy a cél a puszta tények megállapításán túl a kiugró esetszámok előrejelzése volt, amivel értékes napokat nyerhet az egészségügyi ellátórendszer a felkészülésre.

A modell kidolgozásának egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy meghatározzuk, mely napok számítanak valóban kiugrónak, majd megvizsgáljuk, hogy ezek összefüggésben állnak-e az időjárási tényezőkkel

– mutatott rá Szilágyi Brigitta, a BME docense. A modell fontos jellemzője, hogy nem az egyéni kockázatot, hanem a várható országos terhelést becsüli meg a meteorológiai és a mentésirányítási adatok alapján.

A kórházon kívüli szívmegállás a fejlett világ egyik vezető haláloka, a túlélési esély pedig tíz százalék alatti. A jövőbeli tervek között egy olyan korai figyelmeztető rendszer bevezetése szerepel, amely az időjárás-előrejelzések alapján segíti a mentőket és a kórházakat a kapacitások tervezésében. Emellett a rendszer a szív- és érrendszeri betegeket, valamint családtagjaikat is időben figyelmeztetheti arra, hogy a kritikus napokon fokozottan figyeljenek a tünetekre, és baj esetén azonnal kérjenek segítséget.

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