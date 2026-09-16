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Itt a döntés: így változik a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így változik a benzin és a dízel ára!

Portfolio
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Szerdán változott a 95-ös benzin országos átlagára, míg a gázolaj ára továbbra sem módosult, írja a holtankoljak.

A benzin ára az előző napi 626 forintos átlaghoz képest 5 forinttal emelkedett, a gázolajé változatlan maradt.

A friss országos átlagárak jelenleg:

  • 95-ös benzin: 631 Ft/liter
  • Gázolaj: 701 Ft/liter
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A mai emeléssel a benzin ára egészen tavaly január vége óta nem látott magasságba emelkedett.

A nemzetközi olajpiaci árak az elmúlt napokban továbbra is magas szinten mozognak, így különösen figyelemre méltó, hogy a hazai gázolajár egyelőre nem követte a világpiaci mozgásokat.

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