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Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank
Gazdaság

Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Portfolio
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A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot az amerikai jegybank. A frissített előrejelzésben magasabb növekedéssel, csökenő munkanélküliségi rátával és csak minimálisan emelkedő inflációval számolnak. A kamatpálya feljebb tolódott. Warsh elnök elmondta, hogy nem egy adatpontra koncentrálnak, hanem a trendek alapján dönt a jegybank.
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Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését

Kamatot emelt az amerikai jegybank, amit Kevin Warsh, a Fed elnöke az amerikai gazdaság erősödésével indokolt, miközben az infláció terén nem látható érdemi javulás. Donald Trump elnök ezt nem hagyta szó nélkül.

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Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését
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Véget ért a kamatdöntés utáni sajtótájékoztató

Az amerikai jegybank 25 bázisponttal emelte az alapkamatot. A növekedési előrejelzése kismértékben emelkedett, miközben a munkanélküliségre voantkozó előrejelzése csökkent, az inflációs előrejelzése alig változott.

Warsh elmondta, hogy nem egy adatpont érdekli, hanem a trendek és ezek alapján ma az emelés mellett kellett dönteni.

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A mesterséges intelligenciáról kérdezik

A jegybank nagymértékben figyeli az eseményeket. Egy munkacsoportot is létrehoztak erre. Azonban az AI-val kapcsolatos szabályozási döntések a kormányzatra tartoznak. Ezeknek a döntése áttételesen lehet hatása a Fed-re, de azokkal majd akkor foglalkoznak, ha felmerülnek.

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A kötvénypiacról mit gondol a jegybank elnöke?

Azzal kezdi a választ, hogy a kötvénypiac sokféle történetet tud mesélni egyidőben. A 10 éves amerikai államkötvényhozama azért emelkedik, mert erős a gazdaság. Ráadásul a magánszektor beruházási igénye miatt a tőke iránti verseny erősödik. Végül pedig a geopolitikai helyzett miatt is emelkedik a 10 éves kötvény hozama.

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Foglalkozik a Fed más jegybankokkal?

Warsh elnök elmondja, hogy nem kéri ki az ők véleményét, amikor a Fed dönt és ez fordítva sem történik meg. De amikor az elmúlt hónapokban a nemzetközi kollégáival beszélt azt látta, hogy ők is hasonló problémákkal küzdenek. A jegybankok pedig a saját célfüggvényük alapján döntenek.

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A jegybanki kommunikációról érkezik kérdezik

Warsh elnök elmondja, hogy a piac hozzászokotta jegybanki iránymutatásra, de ez nem Warsh elnök nézete. Nem egy adatpontra vár, hanem a trendeket figyeli. A piac idővel megérti, hogyan gondolkozik a Fed.

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Az egyensúlyi kamatról kérdezik

Warsh elnök elmondja, hogy akadémiai szemmel mindig is érdekelte ez a kérdés, azonban a gyakorlati haszna nem sok.

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Restriktív a jelenlegi a monetáris politika?

Warsh megismétli, hogy nehéz azt mondani a pénzügyi feltételekre, hogy szigorú. Most a laza pénzügyi feltételek egy részét megszüntették.

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Milyen szempontokat vettek figyelembe a döntésnél?

Az elmúlt hét hétben kiderült, hogy az amerikai gazdaság erősödik. Az inflációs trendek számítanak és a geopolitikai események is számítanak és ez egy egyhangsú döntést eredményezett.

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Mit üzen Trump elnöknek?

Erre nem reagál (de elneveti magát). Kiemeli ugyanakkor, hogy a fogyasztók hosszú távon nyernek ezzel, mert az inflációs elérése mindenkinek érdeke. Mivel teljes a foglalkoztatottság, ezért megtehetik, hogy az inflációra koncentrálnak.

Donald Trump amerikai elnök korábban kamatcsökkentést sürgetett és erre akart rákérdezni a riporter.

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A piaci várakozások miatt emelt a Fed kamatot?

Warsh elnök elmondja, hogy a döntéseket maguk hozzák, és a gazdaságról, az inflációs folyamatokról alkotott képük alapján. A piaci várakozásokat megfigyelik, de nem azalapján döntenek.

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Ez a célja a kamatemelésnek

A jegybanki kamatemelések feladata az, hogy az inflációs sokknak ne legyenek másod és harmadrendő hatásai.

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A munkaerőpiac ellenáló, de az inputköltségek emelkedtek

A nyitott álláshelyek száma emelkedik, az új munkanélküli segélykérelmek száma alacsony. A három havi emelkedése az inflációnak 3,6% volt és az inflációs kosár sok eleme 3% feletti ütemben emelkedik. Az Jackson Hole-i konferencia óta az inputköltségek emelkedtek.

Ma azért volt szükség a kamatemelésre, mert néküle nem lettek volna biztosak az infláció csökkenésében. Ugyanakkor az inflációs várakozások továbbra is horgonyzottak.

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A kamatdöntés hátteréről beszél a jegybank elnöke

A Fed 25 bázisponttal emelte az alapkamatot, a jegybanki célok elérése érdekében. A jegybank továbbra is bőséges tartalékokat biztosít. A bizonytalanság a geopolitika miatt továbbra is magas, termelékenységnövekedés és beruházás robosztus, miközben a munkanélküliésgi ráta nem változott. Az infláció viszont cél feletti.

A mai döntés segít közelebb kerülni az inflációs célhoz. A döntés egy olyan helyzetben jön, amikor az amerikai gazdaság erősödik, a munkaerőpiac javul, a hitelezés élénkül.

Címlapkép: Kevin Warsh, a Fed elnöke sajtótájékoztatón beszél a Federal Open Market Committee (FOMC) ülését követően a Federal Reserve washingtoni székházában, 2026. szeptember 16-án. Fotó: Andrew Harnik/Getty Images

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Döntött a Fed, nagyon rákapcsolt az amerikai dollár

Kivárás jellemezte az egész szerdai kereskedésben a devizapiacokat, majd érkezett este a Fed kamatdöntése. Ezt követően érdekes dollárszárnyalás bontakozott ki.

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Döntött a Fed, nagyon rákapcsolt az amerikai dollár
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Kamatot emelt az amerikai jegybank

A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal emelte az alapkamatot a Fed. A frissített előrejelzésben idénre és jövőre is valamival magasabb növekedést vár a jegybank, csökkenő munkanélküliségi ráta mellett.

Eközben viszont az infláció a júniusi előrejelzéshez képest nem is emelkedik, ami implicite azt is jelenti, hogy a jegybank nem számít érdemi inflációs hatásra a magasabb energiaárak, valamint mezőgazdasági árak következtében.

A kamatpálya idénre 30, a következő évre 50 bázitponttal tolódott feljebb.

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Hamarosan itt az amerikai kamatdöntés

A mai nap 8 órakor érkezik az amerikai jegybank kamatdöntése, majd fél órával később kezdődik a sajtótájékoztató. Mindkét eseményről élőben tudósítunk ebben a cikkben.

A piac jelenleg 90%-os esélyt ad a kamatemelésnek, de az igazi kérdés az, hogy a jegybanki előrejelzés hogyan alakul.

Az iráni háború fényében nagy bizonytalanság övezi az inflációs, de még a növekedési kilátásokat.

Piacmozgató hatású leginkább a Fed által várt kamatpálya lesz, ugyanis jelenleg a piac komoly kamatemelési ciklust árazott már be.

Az eseményeket ebben a cikkben élőben követjük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Idegesek a befektetők, komoly döntésre készülhet a Fed

Száz dollár feletti olajár, makacs infláció, gyengülő fogyasztás, 5 százalékot meghaladó kötvényhozamok és egy hónapok óta erőtlen részvénypiac. A Fednek most úgy kell döntenie a kamatokról, hogy valójában nincs jó választása: bármit lép, valahol komoly árat fizethet érte az amerikai gazdaság és a piac.

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Idegesek a befektetők, komoly döntésre készülhet a Fed

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