Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Erre nem reagál (de elneveti magát). Kiemeli ugyanakkor, hogy a fogyasztók hosszú távon nyernek ezzel, mert az inflációs elérése mindenkinek érdeke. Mivel teljes a foglalkoztatottság, ezért megtehetik, hogy az inflációra koncentrálnak.

Donald Trump amerikai elnök korábban kamatcsökkentést sürgetett és erre akart rákérdezni a riporter.