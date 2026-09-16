Itt vannak a vészforgatókönyvek: megvan, mikor kaphatja az igazi ütést Európa

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Központi Bank szeptemberi ülésén 25 bázisponttal emelte a betéti rátát, és frissített makrogazdasági előrejelzéseket tett közzé, amelyek a korábbinál magasabb inflációs és növekedési pályát vetítenek előre. Az emelkedő energia- és élelmiszerárak nyomán az átlagos euróövezeti infláció 2027-ben az alappálya szerint is 2,5 százalékon ragadhat, miközben a közel-keleti konfliktus eszkalálódása esetén akár 5-6 százalékos tartományba is emelkedhet. Az EKB ezután újraszámolta az energiaválság modellezésére létrehozott három alternatív forgatókönyv gazdasági hatásait is, melyek a gyors normalizációtól egészen a 6 százalék körüli inflációig, illetve technikai recessziós kockázatokig terjednek.

Szeptember 10-i ülését ismét a betéti ráta 25 bázispontos emelése mellett döntött az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa, a döntéssel egyidejűleg pedig a középtávú makrogazdasági előrejelzések frissítését is közzétette. Az új előrejelzések fő üzenete a korábban vártnál magasabb inflációs és növekedési pálya volt, a mostani gazdasági helyzetben ugyanakkor az alapforgatókönyv mellett kifejezetten érdekesek az energiaválság lehetséges kimeneteleit és azok gazdasági hatásait tárgyaló forgatókönyvek is.

Az Európai Központi Bank még az iráni háború kitörését követő márciusi kamatdöntése során állította fel azt a gyakorlatot, hogy gazdasági előrejelzéseit nemcsak egy alapforgatókönyv, hanem több alternatív forgatókönyv mentén is felvázolja.

A márciusi és a júniusi előrejelzéseket alábbi cikkeinkben dolgoztuk fel:

Ismét az alternatív forgatókönyvek felé fordult a figyelem

Az optimizmust segítő nyári események után mostanra ismét az energia- és nyersanyagellátási problémák, valamint az energiaárak felé fordult a gazdasági szereplők figyelme.

Az alapvető energiahordozók (nyers kőolaj és származékai, földgáz, LNG), illetve nyersanyagok árai július közepe óta újra emelkednek, amiben az iráni csapások mellett a logisztikai létesítményeket célzó kölcsönös orosz és ukrán támadások is komoly szerepet játszottak. Az orosz-ukrán háború nyomán Oroszországban jelenleg szeptember 30-ig exporttilalom van érvényben a dízelre vonatkozóan, közben pedig a feldolgozatlan élelmiszer (főleg gabona) sem tud a megszokott mennyiségben elérni a világpiacokra, ami felfelé hajtja a termények tőzsdei árait.

Bár mindez egyelőre még csak termelői és logisztikai oldalon jelentkező feszültség, a magasabb üzemanyag- és élelmiszerárakból fakadó költségnyomás előbb-utóbb a fogyasztói oldalon is meg fog jelenni.

A magas energiaárak eközben már rövid távon is komoly problémát okoznak: a világpiac szempontjából referenciának számító Brent nyersolaj jegyzése mostanra 110 dollár környékére emelkedett, míg az európai gazdaság és lakossági ellátórendszer alapjául szolgáló földgáz tőzsdei ára 2023 januárja óta nem látott, 82 euró/megawattórás szinten jár.

A magasabb energiaárak hatására az euróövezeti infláció a tavasz végi - nyár eleji stagnálás után ismét gyorsulni kezdett és augusztusban 3,3 százalékra emelkedett.

A Brent típusú kőolaj árfolyamának alakulása. Forrás: TradingView.

Az európai piacok számára irányadó holland gáztőzsdei ár alakulása. Forrás: TradingView.

ebből is látszik, hogy A magasabb energiaárak magasabb termelési és szállítási költségeket jelentenek, amelyek idővel az európai országok növekedési és inflációs kilátásaira is rányomják bélyegüket.

Az EKB friss makrogazdasági előrejelzése ezen hatásokat próbálja megragadni.

Magasabb növekedési és inflációs pálya várhat Európa országaira

Az euróövezet jegybankjának alapforgatókönyv-előrejelzése két lényeges ponton változott júniushoz képest. Az egyik terület a 2026-os és 2027-es GDP-növekedés, míg a másik a 2027-es inflációs dinamika volt.

A 2026-os év második negyedévében pozitív meglepetést okoztak az európai országok, mivel az eurózóna-országokban 0,6, az EU-tagállamokban pedig 0,7 százalékos volt negyedéves alapon a reál GDP-növekedés. Látva a kontinens gazdasági ellenállóságát, az EKB stábja felfelé módosította idei és jövő évi növekedési várakozásait, így 2026-ban már 0,9, 2027-ben pedig 1,4 százalékos átlagos növekedést vár az euróövezetben. Júniusban 0,8, illetve 1,2 százalék volt a várakozás. A várakozások felfelé húzását az export vártnál kisebb visszaesésével, illetve az AI-hoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások felpörgésével indokolta a jegybank stábja.

Az euróövezet várható gazdasági növekedés az EKB alapforgatókönyve szerint. A piros oszlopok az ír GDP hozzájárulását, a sárgák a többi euróövezeti ország növekedési hozzájárulását mutatják. A frissített előrejelzést a sötétkék vonal mutatja. A világoskék vonal az ír GDP torzító hatását kiszűrő növekedési előrejelzést ábrázolja, míg a zöld vonal ugyanezen becslés három hónappal ezelőtti változatát mutatja. Forrás: ECB Staff Projections.

A már korábban említett emelkedő energia- és élelmiszerár elhúzódó hatásai miatt a várható inflációs felfutás magasabb lett, illetve időben is későbbre tolódott. Bár friss számok alapján a 2026-os áremelkedés átlagos üteme továbbra is a júniusban becsült 3 százalék lehet, az árnyomás 2027-ben tartósabb maradhat az eddig vártnál (a júniusi 2,3 százalék helyett most 2,5 százalékos átlagos ütemet vár a stáb).

A szeptemberi számok alapján az éves fogyasztói árindex 2026 utolsó negyedévében 3,6 százalék környékén tetőzhet, majd egészen 2027 végéig a jegybank árstabilitási célját jelentő 2 százalékos szint felett maradhat.

Az euróövezeti infláció várható alakulása az EKB alapforgatókönyve szerint. A teljes inflációt a sötétkék színű folytonos vonal, míg az energiaipari termékek inflációs hozzájárulását a piros, az élelmiszerekét a zöld, az ipari termékekét a sárga, a szolgáltatásokét pedig a világoskék oszlopok jelölik. A teljes inflációra vonatkozó júniusi előrejelzés sárga vonallal látható. Forrás: ECB Staff Projections.

Frissültek az alternatív forgatókönyvek: 2027-ben kaphatja a legnagyobb ütést Európa

Az előrejelzéseket a közel-keleti konfliktus alakulásától függően három alternatív forgatókönyv egészíti ki. Ezen forgatókönyvek a közel-keleti háború által okozott energiaellátási sokk hatásait hivatott becsülni pár lehetséges forgatókönyv alapján. Mivel a világgazdaság továbbra is nagyon érzékeny az energiaárakra, az EKB stábja ennek lehetséges alakulása mentén vázolta fel a forgatókönyveket.

Az olaj- és gázárak alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. Forrás: ECB Staff Projections.

Az "enyhébb" (milder) változatban az olajárak gyorsabban normalizálódnak (2027 elejére 70 dollár alá csökkennek), így az infláció a 2027 tavaszán már eléri az EKB 2 százalékos célját. Az ellátási problémák enyhülése miatt eközben az európai gazdasági kilátások is fokozatosan javulhatnak, a növekedés negyedéves dinamikája pedig tartósan 0,4 százalék környékén alakulhat. A "kedvezőtlen" (adverse) forgatókönyv ezzel szemben már tartósan magasabb energiaárakkal számol. Az aktuális opciós árazások alapján 2026 4. negyedévében 99 dollár/hordó lehet a nyersolaj, illetve 77 euró/megawattóra lehet a földgáz átlagos ára. Ennek következtében az infláció 2026 őszén 4 százalék körül, 2027-ben pedig tartósan 3 százalék felett alakulhat és várhatóan az előrejelzési időhorizont végéig nem süllyedne 2 százalék alá. A növekedés eközben érdemben lassulhatna és csak 2028-ra érné el a most látott, 0,4 százalék körüli ütemet. Az előzőekhez képest a "súlyos" (severe) forgatókönyv jelenleg minden szempontból extrém utat vázol fel. A forgatókönyv realizálódása esetén 2026 utolsó három hónapjában a kőolaj ára hordónként 132 dollár, a földgázé pedig megawattóránként 130 euró lenne átlagos, ami mélyreható szerkezeti változásokat okozna az európai gazdaságban. Ebben a szélsőséges esetben a fogyasztóiár-index 2027-ben tartósan az 5,5 - 6 százalékos sávban ragadna és csak 2028 közepén tudna 3 százalék alá mérséklődni. A GDP-növekedés ez esetben 2027 tavaszára gyakorlatilag megállna, 2026 végére pedig az euróövezet technikai recesszióba csúszása is valós kockázattá válna.

Az euróövezeti reál GDP-növekedés várható alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. Forrás: ECB Staff Projections.

Az euróövezeti HICP-infláció (balra fent), a HICP-maginfláció (jobbra fent), valamint előbbi energiaár (balra lent)- és élelmiszerár-komponensének (jobbra lent) várható alakulása az EKB alternatív forgatókönyveiben. A sötétkék vonal az alapforgatókönyvet jelöli, míg a világoszöld az "enyhébb" (milder), a sárga a "kedvezőtlen" (adverse), a piros vonal pedig a "súlyos" (adverse) szcenáriót jelöli. Forrás: ECB Staff Projections.

Fontos megjegyezni, hogy az alternatív szcenáriók és érzékenységi elemzések egyike sem számol olyan monetáris vagy költségvetési politikai ellenlépésekkel, amelyek a valóságban tompíthatnák ezeket a kedvezőtlen hatásokat.

Az EKB szeptember 10-i szcenárióelemzésének eredményei az iráni háború gazdasági hatásaival kapcsolatban (minden mutató százalék) Gazdasági mutató Év 2026. március (alappálya) 2026. június (alappálya) 2026. szeptemberi előrejelzések (alapforgatókönyv és alternatív forgatókönyvek) Alappálya Enyhébb (milder) forgatókönyv Kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv Súlyos (severe) forgatókönyv Éves reál GDP-növekedés 2026 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 2027 1,3 1,2 1,4 1,5 1,1 0,4 2028 1,4 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 Éves infláció (HICP) 2026 2,6 3,0 3,0 2,9 3,1 3,3 2027 2,0 2,3 2,5 1,9 3,2 5,4 2028 2,1 2,0 2,1 1,8 2,3 3,2 Éves maginfláció (HICP) 2026 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2027 2,2 2,5 2,6 2,5 2,8 3,5 2028 2,1 2,0 2,3 2,2 2,4 3,2 Forrás: EKB, Portfolio

Melyik forgatókönyvhöz vagyunk most a legközelebb?

Az alternatív forgatókönyvek megismerése után mindig jogosan adódik a kérdés, hogy mennyire aggasztó a jelenlegi helyzet, illetve melyik forgatókönyvet futotta eddig az európai gazdaság. Christine Lagarde jegybankelnök június 11-i sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján

a jegybank akkor a közepesen negatív, "kedvezőtlen" (adverse) forgatókönyv mellett tette le a voksát.

Ezt a következtetést akkor az energiaárak alakulása, a direkt inflációs hatások alakulása és a monetáris politikai válasz egyaránt alátámasztotta.

Az azóta eltelt három hónapban előbb egy deeszkalációs, majd egy eszkalációs szakasz játszódott le az iráni háborúban, ami az energiapiaci folyamatokat is meghatározta. Az energiaárak hullámzása azt eredményezte, hogy gazdasági hatásokat tekintve a nyári hónapokban az euróövezet inkább az alapforgatókönyvet követte, míg a jelenlegi hírek és energiaárak a kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv megvalósulása felé mutatnak.

Mindezek alapján továbbra is ülhet Lagarde azon Bloombergnek tett áprilisi nyilatkozata, mely szerint

a valóság valahol az alappálya és a kedvezőtlen forgatókönyv között van.

A kérdésre a jegybankelnök konkrétan egyik kamatdöntő ülést követően sem válaszolt.

A befektetőknek már megvan a válaszuk a kérdésre

A piacok eközben úgy tűnik, hogy más téteket tettek, ugyanis a pénzpiaci árazások alapján jelenleg mintegy 73 százalékos esély van az októberi újabb kamatemelésre, decemberben pedig egészen 3 százalékra emelkedhet a betéti ráta (ennek implikált valószínűsége most 67 százalék).

Egy ennyire agresszív kamatemelési ciklus árazása egyrészt minimum a kedvezőtlen forgatókönyv megvalósulását feltételezi, másrészt pedig egyre komolyabban felveti annak kérdését, hogy vajon a gyenge növekedési potenciállal rendelkező európai gazdaságnak ekkora monetáris szigorra van-e szüksége.

Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján (amikor az EKB a kamatemelést mindig a friss előrejelzések publikálásának ülésére időzítette) októberben nem várható újabb lépés,

az év utolsó ülésén viszont az újfent frissülő jegybanki várakozások egy komolyabb döntésnek is megágyazhatnak.

Az EKB szeptember 10-i szcenárióelemzésének feltételrendszere az iráni háború gazdasági hatásaival kapcsolatban Alapforgatókönyv Enyhébb (milder) forgatókönyv Kedvezőtlen (adverse) forgatókönyv Súlyos (severe) forgatókönyv Energiaárak várható alakulása Az alapforgatókönyv technikai feltételezései alapján. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 25. percentilisét követik. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 75. percentilisét követik. Az energiaárak a piac által implikált valószínűségi eloszlások 95. percentilisét követik. Bizonytalansági szint A megfigyelt VIX-index alapján (a május 21-én kezdőd korrekcióig). Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. 10 pontos növekedés a VIX-indexben 2026 őszéig, utána gyors normalizáció. 14 pontos növekedés a VIX-indexben, amely 2027 végéig jelentősen magasabb marad a 2025. 4. negyedévében látott értéknél. Közvetett és másodkörös hatások Korlátozott felfelé módosítás az energiasokk standard érzékenységi paramétereihez képest. Ugyanaz, mint az alapforgatókönyv esetén. Skálázott érzékenységi mutatók a standard és a 2021-2024-es időszakban tapasztalt adatok között. Skálázott érzékenységi mutatók a 2021-2024-es időszakban tapasztalt adatok és kiegészítő modellek eredményei alapján, a "Kedvezőtlen (adverse)" forgatókönyvnél erőteljesebb hatással. Fiskális és monetáris politikai reakció A rövid távú kamatlábak a technikai feltételezéseket követik. Az elemzés csak a jogszabályban rögzített vagy bejelentett, illetve pontosan meghatározott fiskális politikákat tükrözi. Az alapforgatókönyvvel megegyezően. Az alapforgatókönyvvel megegyezően. Az alapforgatókönyvvel megegyezően. Forrás: EKB, Portfolio

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images