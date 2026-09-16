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Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik
Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Portfolio
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Csütörtök virradóra egy lassan mozgó, hullámzó frontrendszer éri el Magyarországot, amely jelentős hőmérsékleti különbséget idéz elő az ország északnyugati és délkeleti területei között, miközben elszórtan csapadékra is számítani kell – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A HungaroMet előrejelzése szerint az érkező front kettészeli a Kárpát-medencét, ami rendkívül éles időjárási kontrasztot eredményez hazánkban. Míg az északnyugati országrészben hirtelen lehűlés várható, addig a déli és keleti határoknál még kitart a nyárias időjárás.

Kép forrása: HungaroMet

A szakértők szerint a hőmérsékleti különbségek igen látványosak lesznek,

hiszen északnyugaton 20 Celsius-fok alatt maradhatnak a maximumok, miközben a délkeleti, keleti határszélen még 30 Celsius-fok körüli csúcsértékek is előfordulhatnak.

időjárás-térkép-hőmérséklet-előrejelzés
Kép forrása: HungaroMet

Bár a légköri változások miatt a csapadékhajlam is növekszik, kiadós, áztató esőzésre továbbra sincs kilátás.

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Kezdetben csupán elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor, a hét utolsó munkanapjától, péntektől kezdődően azonban már helyenként zivatarok is kialakulhatnak a térségben.

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A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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