Kapkodás indult az olajért Európában: már az óriáscégek is alternatív forrásokat vadászik

A vállalat az Északi-tenger térségéből és távolabbról is próbál olajat beszerezni, miközben az európai fizikai piacon a rakományárak hordónként 120 dollár fölé emelkedtek.

A Saudi Aramco 2022-ben vált az Orlen legnagyobb olajbeszállítójává, és jelenleg a lengyel vállalat olajellátásának mintegy 40 százalékát biztosítja. A kieső szaúdi mennyiségek miatt az Orlen több rakományt is vásárolt az azonnali piacon pénteken és hétfőn.

A források szerint a vállalat északi-tengeri Grane, Johan Sverdrup és Johan Castberg típusú olajat is beszerzett. Emellett amerikai WTI Midlandre és kazah CPC Blendre is tendereztetett. Kedden újabb tendert írt ki északi-tengeri vagy algériai nyersolaj októberi, valamint guyanai olaj novemberi szállítására.

Az Orlen nem kommentálta az egyes kereskedelmi ügyletek részleteit, de közölte, hogy aktívan kezeli beszerzési portfólióját a finomítói eszközök folyamatos működésének biztosítása érdekében. A vállalat szerint a vásárolt mennyiségek módosítása és optimalizálása a csoport működésének szokásos része, amelyet az aktuális termelési igények és a változó piaci környezet határoz meg.

Az Orlen és leányvállalatai Lengyelországban, Litvániában és Csehországban működtetnek olajfinomítókat. A Kpler adatai szerint a lengyelországi gdanski kikötő idén eddig napi mintegy 160 ezer hordó szaúdi olajat fogadott, míg a litvániai Butinge napi 63 ezer hordót.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio