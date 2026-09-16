Késve kapták meg a fizetésüket a Dunai Vasmű dolgozói: a kormánynak kellett közbelépnie

A vasmű két cégének, a Dunarollingnak és a Duna Furnace-nek mintegy kétszáz munkavállalója a törvényben rögzített szeptember 10-i határidőig nem jutott hozzá a fizetéséhez. Magyar Zoltán, a Dunaferr DV Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke a Telexnek elmondta, hogy a szerint a csúszást az okozta, hogy

a bérkifizetéshez szükséges kormányhatározat nem született meg időben.

A helyzetet végül a Magyar Közlönyben szeptember 11-én megjelent döntés rendezte. Ebben Magyar Péter miniszterelnök kérte Kármán András pénzügyminisztert, hogy a közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodjon 657,1 millió forint rendelkezésre bocsátásáról a 2026. augusztusi költségek finanszírozására.

A vasmű utódcégeinek gazdasági helyzete továbbra is bizonytalan, az értékesítési kísérletek eddig rendre kudarcot vallottak. A Duna Furnace tavalyi eladása érdemi vevő hiányában meghiúsult, és a Dunarolling 14 milliárd forintos kikiáltási áron történő értékesítése is sikertelenül zárult. Bár a cseh Jaroslav Strnad-féle Czechoslovak Group és a kínai állami tulajdonú Hangcsou acélipari csoport is érdeklődött a részegységek iránt, megállapodás velük sem született.

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