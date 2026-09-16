Kipukkadás előtt az AI-lufi? – Egy díjnyertes tech-kritikus szerint rossz dologra paráztatnak rá minket

Míg a technológiai iparág vezetői az emberiség kihalásával és az önfejlesztő szuperintelligenciával riogatnak, a tech-ipar egyik legélesebb szemű kritikusa szerint a világvége-retorika részben önámításként, részben üzleti narratívaként működik, és közben elfedi a jelenlegi gazdasági és munkaerőpiaci károkat. Cory Doctorow úgy véli, az AI közvetlen veszélye nem az öntudatra ébredés, hanem a fenntarthatatlan gazdasági lufi, valamint az a munkaerőpiaci és szervezeti tudásvesztés, amelyet a technológia túlzó ígéreteinek hajszolása már most okozhat.

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A mesterséges intelligencia körüli „világvége-narratívát” egyre több szakmai szereplő kérdőjelezi meg. (Bár ez független Doctorow interjújától, fontos megjegyezni: a tudományos élet olyan meghatározó alakjai, mint Yann LeCun, a Meta vezető AI-tudósa, és Andrew Ng professzor régóta hangsúlyozzák, hogy a katasztrofista AI-retorika elvonhatja a figyelmet a technológia már most is létező, valós kockázatairól.)

Ebbe a szkeptikus irányvonalba illeszkedik Cory Doctorow is. Ő díjnyertes sci-fi szerző, újságíró, digitális jogi aktivista, az Electronic Frontier Foundation (EFF) különleges tanácsadója és a tech-ipar gazdasági-társadalmi hatásainak ismert kritikusa. Doctorow egy friss, átfogó interjúban vázolta fel, miért tart az AI-iparág egy hatalmas gazdasági szakadék felé.

Az ember nélküli vállalat ígérete

Doctorow az interjúban két csoportra osztja az AI-t finanszírozó elitet. Az egyik tábort szerinte egy sajátos pszichológiai torzulás fűti: a vagyonuk miatt elszakadtak a valóságtól, és egy emberek nélküli, statisztikai absztrakciókkal irányítható világot preferálnak. A másik csoport viszont csupán cinikus üzleti lehetőséget lát a technológiában, felismerve, hogy rendkívül könnyű eladni a menedzsmentnek egy olyan eszközt, amellyel megszabadulhatnak a folyamatosan ellentmondó szakértőktől.