Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert

A kormányfő tájékoztatása szerint a kabinet asztalára kerül a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, amelytől mintegy 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt várnak. Ezt az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják, így új MR- és röntgenberendezéseket vásárolnak belőle, kórházépületeket újítanak fel, a forrás egy része pedig a bérfejlesztéseket támogatja majd.

Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány-nagykereskedelmi monopóliumot, és alapjaiban alakítják át a trafikrendszert.

A kormány kifejezett célja a korábbi időszakban kialakult gazdasági kiváltságok és koncessziós megállapodások teljes körű felülvizsgálata.

"Újra tárgyalunk a kaszinókoncessziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesüljön ebből a profitból" – fogalmazott a miniszterelnök.

A kaszinók mellett a több ezer milliárd forint értékű, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződések is napirenden szerepelnek. Az előterjesztések alapján jelenleg ezek jogi és pénzügyi átvilágítása zajlik, a kormány pedig az érintett megállapodások felbontását tervezi.

A miniszterelnök a videóban arra is kitért, hogy a közlekedési tárca az Európai Mobilitási Hét alkalmából díjmentessé tette a kerékpárszállítást a helyközi vonatokon.

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