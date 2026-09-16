17°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
Gazdaság

Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Átfogó gazdasági reformokról, a dohány- és kaszinókoncessziók rendszerének átalakításáról, valamint a 35 éves autópálya-koncessziós szerződések felülvizsgálatáról tárgyal a kormány. A legfontosabb döntéseket és terveket Magyar Péter miniszterelnök ismertette egy Facebook-videóban, miközben az Európai Mobilitási Hét alkalmából kerékpárral indult a kormányülésre szerda reggel.

A kormányfő tájékoztatása szerint a kabinet asztalára kerül a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, amelytől mintegy 90 milliárd forintos költségvetési többletbevételt várnak. Ezt az összeget teljes egészében a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére fordítják, így új MR- és röntgenberendezéseket vásárolnak belőle, kórházépületeket újítanak fel, a forrás egy része pedig a bérfejlesztéseket támogatja majd.

Ezzel párhuzamosan megszüntetik a jelenlegi dohány-nagykereskedelmi monopóliumot, és alapjaiban alakítják át a trafikrendszert.

A kormány kifejezett célja a korábbi időszakban kialakult gazdasági kiváltságok és koncessziós megállapodások teljes körű felülvizsgálata.

"Újra tárgyalunk a kaszinókoncessziókról, azok rendszerének teljes megváltoztatásáról, hogy ne néhány milliárdos oligarcha részesüljön ebből a profitból" – fogalmazott a miniszterelnök.

Még több Gazdaság

Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését

Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban

A kaszinók mellett a több ezer milliárd forint értékű, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződések is napirenden szerepelnek. Az előterjesztések alapján jelenleg ezek jogi és pénzügyi átvilágítása zajlik, a kormány pedig az érintett megállapodások felbontását tervezi.

A miniszterelnök a videóban arra is kitért, hogy a közlekedési tárca az Európai Mobilitási Hét alkalmából díjmentessé tette a kerékpárszállítást a helyközi vonatokon.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerika élesítheti az oroszok elleni fegyverét, Ukrajna új titkos eszközt vetett be - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben
Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility