Megadóztathatják az állami nyugdíjat: milliók várják, hogy betartja-e az ígéretét a brit kormány

A kedden közzétett előzetes bérstatisztikák szerint a keresetek 3,9 százalékkal nőttek, ami a brit nyugdíjemelési szabály, az úgynevezett hármas zár (triple lock) alapján meghatározza az állami nyugdíjak emelési mértékét is. A rendszer értelmében a nyugdíjak minden évben a fogyasztói infláció, az átlagbér-növekedés vagy a 2,5 százalékos küszöbérték közül a legmagasabbal emelkednek. A várható nyugdíjemelés hatására az új típusú állami nyugdíj jövő áprilistól meghaladná az évi 13 ezer fontot, átlépve a jelenleg 12 570 fontban rögzített adómentes keretet.

A brit állami nyugdíjnak két, egymás mellett létező rendszere van: a régi rendszerben a teljes alapnyugdíj heti 184,90 font, amely várhatóan 192,10 fontra emelkedik. Ehhez – a jogosultságtól függően – további állami nyugdíjrész is társulhat. A 2016-ban bevezetett új rendszerben a teljes nyugdíj heti 241,30 font, amely várhatóan 250,70 fontra nő. A nyugdíjemelés mindkét juttatásra vonatkozik, de csak az új típusú nyugdíj teljes összege lépné át önmagában az adómentes határt.

A kialakult helyzet komoly költségvetési kihívást jelent John Healey pénzügyminiszter számára az októberi büdzsé benyújtása előtt. Elődje, Rachel Reeves korábban még azt ígérte, hogy az állami nyugdíj adómentes marad, így Healeyre hárul a feladat, hogy vagy megemelje a 2021 óta befagyasztott adómentes sávhatárt, vagy más megoldást találjon a problémára.

A kormány részéről nemcsak Rachel Reeves pénzügyminiszter tett ígéretet a legrászorulóbb nyugdíjasok védelmére: Torsten Bell nyugdíjügyi miniszter decemberben egy parlamenti megszólalásban megerősítette, hogy a kizárólag a kiegészítések nélküli régi alapnyugdíjból vagy új állami nyugdíjból élőktől a jelenlegi parlamenti ciklusban nem szednének jövedelemadót. Bell most ismét rögzítette ezt a vállalást, és közölte, hogy a pénzügyminiszter az október 28-i költségvetésben további részleteket ismertet arról, miként teljesítik az ígéretet.

Steve Webb korábbi nyugdíjügyi miniszter, a Lane Clark & Peacock tanácsadó cég partnere azt hangsúlyozta, hogy a tervezett adómentesség mindössze a nyugdíjasok egytizenhatodát védené meg: korábbi elemzésük szerint

a 13,2 millió brit állami nyugdíjasból alig 700 ezer fő részesülne a könnyítésben.

Webb rámutatott, hogy a kormány elképzelései ellentmondásosak, és igazságtalan különbségeket szülnek a különféle nyugdíjascsoportok, valamint a nyugdíjasok és az alacsony keresetű, semmilyen kedvezményben nem részesülő munkavállalók között.

A végleges emelés mértékét a szeptemberi inflációs adatok még felülírhatják, amennyiben az árnövekedés meghaladja a bérek emelkedési ütemét. Mindeközben a brit állampapírhozamok a 2008-as pénzügyi válság előtti szintekre emelkedtek, így a tízéves gilt hozama már átlépte az 5,3 százalékot.

A triple lock rendkívül bőkezű nyugdíjemelési rezsimnek tekinthető, ezért a különböző szakértői csoportok gyakran vitatják a létjogosultságát. A brit Intergenerational Foundation (IF) agytröszt korábban felhívta a figyelmet: a triple lock lecserélése 2045-re évi 38 milliárd fonttal csökkenthetné az Egyesült Királyság nyugdíjkiadásait. A brit Költségvetési Felelősségi Hivatal (OBR) legutóbbi elemzése pedig arra figyelmeztetett, hogy az állami nyugdíjkiadások a 2075/76-os pénzügyi évre elérhetik a GDP 9 százalékát, míg a pusztán bérkövető nyugdíjemelés alkalmazásával csak a GDP 7 százalékára nőnének.

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