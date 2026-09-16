Meglepő adat érkezett az Egyesült Államokból, feladták a leckét a Federal Reserve-nek

A kiskereskedelmi értékesítés 1,2 százalékkal nőtt augusztusban, miután júliusban kilenc hónapja először 0,5 százalékos csökkenést regisztráltak – derül ki az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdán közzétett adataiból.
Az elemzők mindössze 0,8 százalékos bővülésre számítottak, tehát messze a várakozások feletti adat érkezett.
A növekedést elsősorban a gépjárműeladások felfutása és az iskolakezdési bevásárlások hajtották, de az emelkedő üzemanyagárak is növelték a töltőállomások árbevételét.
A háztartások a magas infláció ellenére is folytatják a költekezést, noha az iráni háború nyomán kialakult olajársokk és az ellátási láncok feszültségei továbbra is nyomást gyakorolnak az árakra.
A fogyasztók ugyanakkor egyre árérzékenyebbé válnak, és az olcsóbb termékeket keresik, miközben a fogyasztói bizalom szeptemberben tovább romlott.
A lakossági költekezést a stabil bérnövekedés és a részvénypiacok közelmúltbeli emelkedése is támogatja, a háztartások ugyanakkor egyre kevesebbet takarítanak meg, és mindinkább a felhalmozott tartalékaikból költenek.
Különösen figyelemre méltó a magkiskereskedelmi forgalom alakulása, amely nem tartalmazza az autó-, az üzemanyag-, az építőanyag- és a vendéglátóipari eladásokat, így ez fejezi ki a legpontosabban a GDP fogyasztási komponensét.
Ez a mutató 1,4 százalékkal ugrott meg augusztusban a júliusi 0,4 százalékos csökkenést követően, miközben az elemzők csupán 0,4 százalékos emelkedést vártak.
Az erős kiskereskedelmi adatok, a tartósan magas árnyomás, valamint a nyáron megingott, de mostanra stabilizálódó munkaerőpiac együttesen tovább erősítik azokat a piaci várakozásokat, miszerint a Federal Reserve a szerdai ülésén ismét kamatemelésről dönt. A harmadik negyedéves GDP-növekedésre vonatkozó becslések jelenleg meghaladják az évesített 2,0 százalékos ütemet, szemben az előző negyedév 1,5 százalékos bővülésével.
Forrás: Reuters
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