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Megszólalt a miniszter: a jobbmódú családok gyerekeit is fenyegeti az
Gazdaság

Megszólalt a miniszter: a jobbmódú családok gyerekeit is fenyegeti az "elbutulás"

MTI
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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában figyelmeztetett, hogy a közösségi média már a középosztály gyerekeit is "lebutítja". A PISA-felmérés adatai szerint világszerte a legjobb hátterű gyerekek körében tapasztalható a legnagyobb visszaesés, így a probléma társadalmi csoporttól függetlenül mindenkit érint. A miniszter kiemelte, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak gyermekeikkel, miközben a kora gyermekkori szakaszban különösen káros a túlzott kütyühasználat. Lannert Judit szerint a szülőknek is "le kell jönniük a közösségi médiáról", és többet kell beszélgetniük gyermekeikkel.

A közösségi média "lebutítja" a középosztály gyerekeit is - mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában szerda reggel.

Azt mondta, a PISA-felmérés adatai szerint a legjobb hátterű gyerekek körében van a legnagyobb romlás világszerte.

Ez azt jelenti, hogy már mindannyian egy hajóban vagyunk, ugyanaz a problémája egy hátrányos helyzetű családnak, mint egy nem hátrányos helyzetűnek

- figyelmeztetett a miniszter.

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Hozzátette, a felmérés mutatja azt is, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak a gyerekekkel, pedig "a szülők a legfontosabb partner ebben a csatában". A kora gyermekkori szakasz nagyon fontos, "ha már nagyon kicsi gyerek kezébe adjuk a kütyüt, annak nagyon káros hatása van" - figyelmeztetett.

Lannert Judit hangsúlyozta, sokat kell beszélgetni a gyerekkel kicsi kortól, és a szülőknek is "le kell jönni a közösségi médiáról".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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