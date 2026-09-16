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Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás
Gazdaság

Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás

Portfolio
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A parlamenti nemzetbiztonsági bizottság hivatalosan is vizsgálatot indított Szijjártó Péter volt külügyminiszternek a kínai autógyártónál, a BYD-nél betöltött új pozíciója miatt, hogy feltárja az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat. A döntés nyomán a testület megkaphatja az egykori tárcavezető elérhetőségeit a személyes meghallgatáshoz, érdemi szankciókra azonban a bizottság nem jogosult, ha a volt miniszter esetleg megtagadná az együttműködést - tudósított a Telex.

Az egykori külügyminiszter idén júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, hogy a BYD külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytassa pályafutását. A munkaviszony körülményeit vizsgáló eljárást a bizottság kormánypárti tagjai kezdeményezték, az erről szóló döntést pedig szerdán nagy többséggel megszavazták. Apáti István, a testület elnöke szerint

a témában már július 22-én is tartottak egy ülést, annak anyagait azonban 2051-ig titkosították.

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A bizottság eddig adminisztratív akadályokba ütközött Szijjártó beidézésekor. A Külügyminisztérium arra hivatkozva tagadta meg volt vezetője elérhetőségeinek kiadását, hogy már nem illetékes a vele való kapcsolattartásban, míg az Országgyűlés Hivatala a hivatalos eljárás megindításához kötötte az adatszolgáltatást. A bizottság mostani döntésével ez az akadály elhárult, így a napokban kiküldhetik a meghívót. Azt egyelőre nem tudni, hogy a meghallgatás nyilvános vagy zárt ülésen zajlik-e majd, ez a megosztandó információk jellegétől függ.

Bár a bizottság elvileg kötelezheti Szijjártó Pétert a megjelenésre, állandó országgyűlési testületként nem rendelkezik szankcionálási eszközökkel, így a távolmaradásnak vagy a nyilatkozattétel megtagadásának nem lennének komolyabb következményei.

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A volt tárcavezető ellen mindeközben más ügyben is lépések történtek, Orbán Anita jelenlegi külügyminiszter kedden bejelentette, hogy feljelentést tesz elődje korábbi magángépes utazásai miatt. Bár a bizottság még csak most kapja meg Szijjártó elérhetőségeit, a sajtó már sikeresen felvette vele a kapcsolatot. A korábbi miniszter az új fejleményekre érdemben nem reagált, mindössze annyit közölt, hogy jelenleg fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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