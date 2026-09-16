Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás

Az egykori külügyminiszter idén júliusban mondott le parlamenti mandátumáról, hogy a BYD külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytassa pályafutását. A munkaviszony körülményeit vizsgáló eljárást a bizottság kormánypárti tagjai kezdeményezték, az erről szóló döntést pedig szerdán nagy többséggel megszavazták. Apáti István, a testület elnöke szerint

a témában már július 22-én is tartottak egy ülést, annak anyagait azonban 2051-ig titkosították.

A bizottság eddig adminisztratív akadályokba ütközött Szijjártó beidézésekor. A Külügyminisztérium arra hivatkozva tagadta meg volt vezetője elérhetőségeinek kiadását, hogy már nem illetékes a vele való kapcsolattartásban, míg az Országgyűlés Hivatala a hivatalos eljárás megindításához kötötte az adatszolgáltatást. A bizottság mostani döntésével ez az akadály elhárult, így a napokban kiküldhetik a meghívót. Azt egyelőre nem tudni, hogy a meghallgatás nyilvános vagy zárt ülésen zajlik-e majd, ez a megosztandó információk jellegétől függ.

Bár a bizottság elvileg kötelezheti Szijjártó Pétert a megjelenésre, állandó országgyűlési testületként nem rendelkezik szankcionálási eszközökkel, így a távolmaradásnak vagy a nyilatkozattétel megtagadásának nem lennének komolyabb következményei.

A volt tárcavezető ellen mindeközben más ügyben is lépések történtek, Orbán Anita jelenlegi külügyminiszter kedden bejelentette, hogy feljelentést tesz elődje korábbi magángépes utazásai miatt. Bár a bizottság még csak most kapja meg Szijjártó elérhetőségeit, a sajtó már sikeresen felvette vele a kapcsolatot. A korábbi miniszter az új fejleményekre érdemben nem reagált, mindössze annyit közölt, hogy jelenleg fontos tárgyalásokat folytat a Közel-Keleten.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 15. Méregdrágán repültek Szijjártóék: több milliárdos hűtlen kezelés gyanúja miatt tesz feljelentést a külügy

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