Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Az Energy Investment Forum nyitószekciójában a magyar és az európai energiapolitika következő évei kerülnek fókuszba:

milyen stratégia mentén fejlődhet a hazai energiaszektor, hogyan változhat a szabályozás, és milyen döntések határozzák meg a következő beruházásokat?

A konferenciát Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója nyitja meg, majd Juhász Edit, a MEKH elnöke mutatja be a szabályozó előtt álló feladatokat és lehetőségeket.

A szekcióban előadást tart

Huibert Vigeveno, a MET Csoport vezérigazgatója,

Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója, valamint

Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója.

Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója arról beszél, hogyan lesz több megawattból jobban működő energiarendszer.

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