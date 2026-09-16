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Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!
Gazdaság

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Portfolio
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2026. október 8-án a Hotel InterContinental Budapest ad otthont az év egyik legfontosabb iparági találkozójának, ahol közösen térképezhetjük fel a jövő energiamixét és a legújabb beruházási lehetőségeket. Csatlakozzon hozzánk az Energy Investment Forum 2026 konferencián, és vizsgálja meg velünk a hazai és regionális energetika stratégiáját!

Az Energy Investment Forum nyitószekciójában a magyar és az európai energiapolitika következő évei kerülnek fókuszba:

milyen stratégia mentén fejlődhet a hazai energiaszektor, hogyan változhat a szabályozás, és milyen döntések határozzák meg a következő beruházásokat?

A konferenciát Bán Zoltán, a Portfolio Csoport vezérigazgatója nyitja meg, majd Juhász Edit, a MEKH elnöke mutatja be a szabályozó előtt álló feladatokat és lehetőségeket.

A szekcióban előadást tart

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Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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