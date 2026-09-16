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Nagy a baj a benzinkutakon: 30 literes vásárlási limitet vezetnek be Szentpétervár környékén
Gazdaság

Nagy a baj a benzinkutakon: 30 literes vásárlási limitet vezetnek be Szentpétervár környékén

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A Szentpétervár környéki Leningrádi területen a napokban egységes üzemanyag-vásárlási limitet vezetnek be, így tankolásonként legfeljebb 30 liter benzint lehet vételezni. A kisebb, független benzinkutak mintegy ötöde már bezárt, mivel nem tudott elegendő mennyiséget beszerezni a tőzsdéről - tudósított a Meduza.

A regionális kormányzat sajtószolgálata a Fontanka hírportálnak elmondta, hogy a korlátozás csupán ideiglenes intézkedés, amely október 1-jéig marad érvényben.

Alekszandr Drozdenko kormányzó szerint a limit bevezetését maguk az olajvállalatok javasolták.

A kormányzó közölte, hogy a QR-kódos vagy jegyrendszerű elosztást elvetették, mert az felesleges kellemetlenséget okozna a lakosságnak.

A páros-páratlan rendszert – amelyben a rendszám utolsó számjegye határozza meg, hogy ki melyik nap tankolhat – egyelőre tartalékban tartják. Drozdenko a régió üzemanyag-ellátását nehéznek nevezte, és hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a keresleti hullámot gerjesztő pánik megelőzése.

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A kormányzó tájékoztatása szerint a 92-es oktánszámú benzin (AI-92) ellátása stabilizálódik, a 95-ösből (AI-95) viszont továbbra is kevesebb van a piacon a szokásosnál. Gázolajhiány egyelőre nem tapasztalható a térségben.

Oroszországban augusztusban kezdődött az üzemanyagválság második hulláma, amelyet az orosz olajfinomítókat érő ukrán dróntámadások váltottak ki. A Reuters értesülései szerint az ország hat legnagyobb dízelgyártó finomítójából három szeptemberben jelentősen visszafogta a termelését, vagy a támadások okozta károk miatt teljesen leállt.

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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