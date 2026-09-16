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Nagy vasúti akciót jelentett be Vitézy Dávid
Gazdaság

Nagy vasúti akciót jelentett be Vitézy Dávid

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Szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon, szeptember 22-én pedig 999 forint lesz az országos napijegy vezetnek be az Autómentes Nap alkalmából – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Az Európai Mobilitási Hét alatt azokon a vonatokon is ingyenes lesz a kerékpárszállítás, amelyeken kerékpár-helyjegyet kell váltani.

A helyjegyet ezekre a járatokra továbbra is be kell szerezni, de fizetni nem kell érte.

Szeptember 22-én 999 forintért lehet majd megvásárolni az Autómentes napijegyet, amely egy teljes napon keresztül korlátlan utazásra jogosít a helyközi közösségi közlekedésben. Területi érvényessége megegyezik a Magyarország24 napijegyével.

A jegy ugyanakkor a helyi közlekedésben nem lesz használható, azokban a városokban sem, ahol egyébként elfogadják a vármegyebérletet. Az adott járaton szükséges további felárakat, például a helyjegyet, külön kell megfizetni.

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Az Autómentes napijegy valamennyi értékesítési csatornán egységesen 999 forintba kerül. A kedvezmény célja, hogy az Autómentes Napon többen próbálják ki a vasúti és autóbuszos közösségi közlekedést, illetve a kerékpározást azokon az útvonalakon, ahol ezek alternatívát jelenthetnek az autóval szemben.

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