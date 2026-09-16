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Nemcsak a szél hozhat pénzt: a helyiek is részesedhetnek a szélerőművek bevételéből
Gazdaság

Nemcsak a szél hozhat pénzt: a helyiek is részesedhetnek a szélerőművek bevételéből

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Új energiaközösségi program kapcsolódik a magyar széltenderhez, amelynek keretében a helyi közösségek akár 25 százalékos tulajdonrészt is szerezhetnek a magántőkéből megvalósuló beruházásokban – közölte Facebook-videójában Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A konstrukció célja, hogy a szélerőmű-beruházásokból származó bevételek egy része helyben maradjon. Kapitány szerint a modell Európában egyedülálló módon biztosít lehetőséget arra, hogy a beruházások helyszínén működő közösségek közvetlenül is részesedjenek a projektek eredményeiből.

A pályázati rendszerben a beruházóknak a helyi közösségek számára megawattként legalább 10 ezer eurós egyszeri hozzájárulást kell vállalniuk, amely akár 50 ezer euróig emelkedhet. A felajánlott összeg a pályázatok pontozásában is szerepet kap.

A közösségek emellett a szélerőművek működéséből is folyamatos bevételhez juthatnak.

Ennek összege megawattóránként 2 eurótól indulhat, a konkrét vállalás pedig szintén része lesz a pályázati rendszernek.

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Kapitány István szerint a konstrukció révén a helyi közösségek bevétele a beruházások méretétől és a pályázati vállalásoktól függően több tízmillió forinttól akár 500 millió forintig terjedhet.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a széltender beruházásai magántőkéből valósulnak meg, az energiaközösségi konstrukcióval azonban a helyi szereplők is tulajdonossá válhatnak, illetve a termelésből származó bevételekből is részesedhetnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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