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Rendhagyó videóban üzent a legfőbb ügyész helyettes: 155 éve nem volt ilyen nehéz feladata az ügyészségnek
Gazdaság

Rendhagyó videóban üzent a legfőbb ügyész helyettes: 155 éve nem volt ilyen nehéz feladata az ügyészségnek

MTI
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A 155 éves ügyészi szervezet fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli - közölte az ügyészségi dolgozókhoz intézett szerdai videóüzenetében Lajtár István legfőbb ügyész helyettes aki átmenetileg a legfőbb ügyészi jogkört gyakorolja a szervezetben.

Lajtár István legfőbb ügyész helyettes - az ügyészség Facebook-oldalán közzétett videóban - elmondta, az alkotmányos feladatok gyakorlására is kiterjedő jogszabályi változások, a társadalom fokozott elvárása, valamint a szervezetet érintő külső és belső hatások az ügyészi szervezetben korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek. Hangsúlyozta, hogy az ügyészség most átmeneti időszakát éli, és kiemelt fontosságú, hogy megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal várják a szervezet új vezetőjének megválasztását.

Azt kell mutatni, hogy a közösség biztos lehet abban, az ügyészség

mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét

- fogalmazott a videóban Lajtár István.

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Kiemelte, hogy az ügyészség nagy munkateher és a kollégák személyes áldozatvállalása mellett teljesíti alkotmányos feladatát, törvényesen, a szakma szabályai szerint. Sikeres munka azonban csak egységes, fegyelmezett és az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben végezhető - fűzte hozzá.

Ezen értékek figyelmen kívül hagyása nemcsak a szervezetet, de annak minden munkatársát sérti, rombolja a morált, rontja a társadalom bizalmát és értékítéletét, ami elfogadhatatlan

- húzta alá a vezető, kijelentve, hogy ez ellen fel kell lépni, mert rendkívüli helyzetekben különösen fontos az ügyészi közösség ereje és integritásuk védelme.

Mint mondta, az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködője, a törvény és igazság letéteményese, ez így volt a múltban, így van a jelenben, és így kell, hogy legyen a jövőben is.

Hiszem, hogy szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg

- üzente kollégáinak Lajtár István.

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