Rendkívüli bejelentéseket tett Kapitány István: átvilágítás indul az iparkamaránál, biztost neveztek ki

A kormány megkezdte a gazdasági kamarákról szóló törvény teljes átvilágítását, amely kiterjed a központi és a területi kamarák viszonyára, a finanszírozásra, az állami támogatásokra, valamint a működés átláthatóságára és az állami felügyeletre is. E folyamat első lépéseként törlik el a mikrovállalkozásokat terhelő kötelező éves hozzájárulást, mivel a legkisebb piaci szereplők számára érdemi előnyök nélkül jelentett folyamatos anyagi terhet a rendszer fenntartása.

Ezt Magyar Péter is bejelentette korábban:

A vizsgálat érinti a korábbi kormányzat és az MKIK közötti megállapodásokat, illetve az ezekhez kapcsolódó állami támogatásokat is.

Az eddigi ellenőrzések során kiderült, hogy bizonyos többmilliárdos keretösszegű programok forrásait nem sikerült határidőre felhasználni, más esetekben pedig kirívóan magas összegeket fordítottak projektmenedzsmentre, PR-ra és kommunikációra. Egy 2024-es támogatási programban például a 4,3 milliárd forintos teljes keretből mintegy 1,7 milliárd forintot tettek ki ezek a tételek, és a 2025-ös költségvetésben is egymilliárd forintot terveztek hasonló célokra.

Mivel a fel nem használt források összege az elmúlt két évben megközelíti a 3 milliárd forintot, ezt a pénzt a kormány azonnali hatállyal visszaveszi, a 2026-os támogatások folyósítását pedig leállította.

Az átmeneti időszakra – az agrárkamarához hasonlóan – kamarai biztost neveznek ki az MKIK-hoz, akinek feladata a működés és a gazdálkodás átláthatóvá tétele lesz. A jövőben a központi és a területi kamarák kizárólag saját, szakmailag megalapozott vállalkozásfejlesztési programokkal pályázhatnak majd állami támogatásokra.

Kapitány István kiemelte, hogy olyan kamarai rendszert szeretnének, amelyben nem a vállalkozások vannak a kamaráért, hanem a kamara a vállalkozásokért, és ahol nem a befizetett pénz, hanem az elvégzett munka adja meg a működés legitimitását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán